Pacific Drive получила фоторежим, новые возможности кастомизации и многое другое в бесплатном обновлении

Вы оказываетесь в мире, где реальность переплетается с кошмаром, а граница между естественным и сверхъестественным настолько размыта, что каждый шаг может стать последним. Добро пожаловать в Олимпийскую зону — место, где секретные эксперименты таинственного Бюро пошли наперекосяк, породив множество аномалий и загадок, которые предстоит разгадать именно вам.

Под вашим управлением оказывается бесстрашный водитель универсала, рискнувший отправиться в самое сердце Зоны, туда, откуда мало кто возвращался живым. Вам необходимо исследовать этот заброшенный, полный опасностей континент, собирать ценные ресурсы и постепенно приоткрывать завесу тайны над зловещими экспериментами Бюро. Но будьте начеку: Зона — это живой, постоянно меняющийся организм, и то, что казалось безопасным вчера, сегодня может стать смертельной ловушкой.

На своем пути вы столкнётесь с множеством паранормальных явлений, которые бросят вызов вашему рассудку и выдержке. Некоторые из них могут оказаться полезными, давая доступ к ценным ресурсам или открывая новые пути, но большинство — это чистое, ничем не прикрытое зло. Будьте готовы встретиться лицом к лицу с жуткими фигурами, притаившимися в темноте, оживающими грудами металлолома или гигантскими скалами, вырастающими из-под земли прямо на ваших глазах.

Но самый страшный враг, с которым вам предстоит сразиться — это буря, безжалостная и неумолимая стихия, способная за считанные минуты стереть с лица земли всё живое. Когда она настигнет вас, не мешкайте ни секунды — жмите на газ и неситесь вперёд, прочь из этого ада, туда, где ещё теплится надежда на спасение.

И всегда помните: ваш верный универсал — это не просто средство передвижения, это ваш дом на колёсах, ваша крепость и единственный друг в этом безумном мире. Берегите его как зеницу ока, следите за каждой деталью, чтобы он не подвёл вас в самый ответственный момент. Проверяйте уровень топлива, чините повреждения, меняйте изношенные детали и не забывайте про защиту — ведь в Олимпийской зоне опасность поджидает на каждом шагу, будь то радиоактивные аномалии или кровожадные твари, жаждущие вашей плоти.