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Pacific Drive 22.02.2024
Выживание, Автомобили, От первого лица
8.4 533 оценки

Pacific Drive получила фоторежим, новые возможности кастомизации и многое другое в бесплатном обновлении

butcher69
Новости

Разработчик Ironwood Studios только что выпустил большое обновление для своей сверхъестественной игры Pacific Drive. Это первое крупное обновление контента для игры, в котором бесплатно добавлены новые функции и геймплей.

Фоторежим - это, пожалуй, самое большое дополнение, позволяющее делать снимки любимого автомобиля как в зоне, так и в безопасном гараже. В нем можно менять время суток и погоду, применять забавные фильтры и другие привычные функции.

Обновление также добавляет обновление для деконструктора материи, позволяющее бросать в него предметы, а не возиться в его меню, что значительно ускоряет процесс. Появился и новый предмет для вашего автомобиля - Juke Jet, боковое приспособление, позволяющее трясти машину влево или вправо. Это может быть очень полезно для уклонения от некоторых аномалий в зоне.

Кроме того, вы получите новые косметические предметы, такие как украшения на капот и наклейки на бампер. Кроме того, теперь вы сможете менять цвет фар, что очень удобно. В общем, похоже, что это довольно «мясное» обновление.

Помимо бесплатного обновления, студия также выпустила платный DLC-пакет. Пакет Friendly Dumpster Customisation Pack включает в себя несколько специальных косметических предметов, основанных на ваших самых верных союзниках.

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