Pacific Drive получила фоторежим, новые возможности кастомизации и многое другое в бесплатном обновлении

Разработчик Ironwood Studios только что выпустил большое обновление для своей сверхъестественной игры Pacific Drive. Это первое крупное обновление контента для игры, в котором бесплатно добавлены новые функции и геймплей.
Фоторежим - это, пожалуй, самое большое дополнение, позволяющее делать снимки любимого автомобиля как в зоне, так и в безопасном гараже. В нем можно менять время суток и погоду, применять забавные фильтры и другие привычные функции.
Обновление также добавляет обновление для деконструктора материи, позволяющее бросать в него предметы, а не возиться в его меню, что значительно ускоряет процесс. Появился и новый предмет для вашего автомобиля - Juke Jet, боковое приспособление, позволяющее трясти машину влево или вправо. Это может быть очень полезно для уклонения от некоторых аномалий в зоне.
Кроме того, вы получите новые косметические предметы, такие как украшения на капот и наклейки на бампер. Кроме того, теперь вы сможете менять цвет фар, что очень удобно. В общем, похоже, что это довольно «мясное» обновление.
Помимо бесплатного обновления, студия также выпустила платный DLC-пакет. Пакет Friendly Dumpster Customisation Pack включает в себя несколько специальных косметических предметов, основанных на ваших самых верных союзниках.