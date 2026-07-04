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Pacific Drive 22.02.2024
Адвенчура, Выживание, Инди, Автомобили, От первого лица
8.5 890 оценок

Студия DarkSpeech представила трейлер русской озвучки Pacific Drive

DarkSpeech DarkSpeech

Студия DarkSpeech представила русскую фанатскую озвучку трейлера Pacific Drive. Публикация подготовлена как демонстрационный материал по текущей локализации проекта.

Работа над русской озвучкой игры находится в активной стадии производства. По текущей оценке, завершено около 37% локализации Pacific Drive. Актуальный прогресс по проекту публикуется на сайте студии.

Параллельно в производстве находится русская озвучка System Shock Remake. Проект реализуется в партнёрстве с DreamVoice и уже перешёл на этап записи реплик: актёры работают над персонажами игры.

Pacific Drive и System Shock Remake планируются к выпуску в формате полного русского дубляжа. Основные и центральные персонажи, будут озвучиваться актёрским составом студии. Использование нейросетевых голосов в новых проектах будет ограничено второплановыми персонажами и отдельными вспомогательными ролями.

Ближайшими релизами DarkSpeech на данный момент являются Pacific Drive и System Shock Remake.

Студия также сообщает о переходе части проектов на платную основу. Ранее заявленная русская озвучка Mass Effect 2 Legendary Edition выйдет бесплатно, как и планировалось. Остальные проекты будут распространяться на платной основе до момента компенсации ресурсов, затраченных на их реализацию.

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