Тираж Pacific Drive превысил 1,5 млн копий, число игроков достигло 3 млн

Студия Ironwood Studios отчиталась об успехах своего выживача с элементами вождения Pacific Drive. По данным разработчиков, игра разошлась тиражом более 1,5 миллиона копий по всему миру.

Проект вышел в феврале 2024 года на PS5 и ПК, а позже добрался и до Xbox Series X|S. Дополнительно аудитория Pacific Drive значительно выросла благодаря включению игры в PlayStation Plus и Xbox Game Pass — общее число игроков превысило 3 миллиона человек.

В Ironwood Studios отметили, что доходы от Pacific Drive позволят профинансировать разработку следующего проекта студии, однако подробности о новой игре пока не раскрываются.