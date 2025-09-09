Жуткие фанатики и новые тайны в дебютном трейлере сюжетного дополнения Whispers in the Woods для Pacific Drive

Издатель Kepler Interactive и студия Ironwood Studios анонсировали крупное дополнение для Pacific Drive под названием Whispers in the Woods. DLC выйдет в 2025 году и добавит новую сюжетную линию продолжительностью 8–12 часов, доступную как в свежем, так и в уже начатом прохождении.

Игроков ждёт возвращение в Олимпийскую зону отчуждения, где появились фанатики, одержимые Аномалиями. Их «шепчущие леса» — это тревожная версия знакомых пейзажей, наполненная алтарями, странными символами и опасными существами. Здесь придётся раскрыть их обычаи, исследовать новые карты и столкнуться с ещё более непредсказуемыми угрозами.

Ключевая новинка — система Артефактов. Эти загадочные объекты меняют правила игры, влияя как на героя, так и на его универсал. Перенос Артефактов делает путешествие сложнее, но без них выживание в лесах становится невозможным. Игрокам предстоит решить, какой риск они готовы принять ради силы Неизвестного.

Дополнение также привнесёт новые модификаторы маршрутов, гаражные станции, косметику для автомобиля и оригинальный саундтрек от Уилберта Рогета II.

Pacific Drive уже доступна на PS5 и PC через Steam и Epic Games Store.