Pac-Man World 2 Re-Pac получила дополнение с Соником

В рамках выпуска State of Play Japan разработчики Pac-Man World 2 Re-Pac представили дополнение Sonic the Hedgehog Collaboration Set, созданное в сотрудничестве с SEGA. Обновление уже доступно на всех платформах.

Дополнение добавляет в игру новый остров, стилизованный под вселенную Соника. Игрокам открываются три новые уровневые зоны, объединенные тематическим окружением и врагами. Кроме того, в игру добавлены 20 коллекционных фигурок, а Пакман получает костюм Соника, который меняет его внешний вид и анимации. Финалом обновления становится многоэтапная битва с доктором Эггманом.

Также была представлена информация о другом коллаборационном контенте. 20 ноября гоночная игра Sonic Racing Crossworlds получит набор SpongeBob SquarePants Pack. В DLC войдут персонажи Спанч Боб и Патрик в качестве пилотов, транспортное средство Patty Wagon, новая трасса в стиле Бикини Боттом, а также по шесть эксклюзивных эмоций для каждого персонажа.