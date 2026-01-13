Анонсирована сюрреалистичная метроидвания Pain-Hatching о душевных терзаниях петуха

Инди-разработчик под ником Peegun представил свой проект Pain-Hatching, который позиционируется как смесь метроидвании, ролевой игры и карточного баттлера. Автор описывает игру как историю о ментальном рождении личности, где главному герою предстоит столкнуться со своим прошлым и решить накопившиеся внутренние проблемы.

Сюжет повествует о петухе, который привык прятаться от ответственности за видеоиграми, но странные события в городе и личные переживания вынуждают его покинуть зону комфорта. Геймплейно проект объединяет исследование мира, прокачку характеристик и сбор колоды карт для пошаговых сражений. Особое внимание уделено механике взаимодействия с мобильным телефоном, с помощью которого можно делать снимки, сканировать окружение и даже переноситься внутрь фотографий для решения головоломок и доступа к новым зонам.

Создатель игры черпал вдохновение в таких проектах, как American McGee’s Alice, Dark Souls и Fur Fighters, стараясь совместить мрачную психологию, сложный дизайн уровней и мультяшный хаос. Атмосфера ночного города и подача сюжета отсылают к стилистике Persona 5.

На данный момент у Pain-Hatching уже есть страница в сервисе Steam, однако точная дата релиза пока не объявлена. Желающие опробовать раннюю версию могут найти бета-билд на платформе itch.io. Разработчик предупреждает, что проект создается силами одного человека, поэтому в текущей версии отсутствует музыка и могут встречаться технические ошибки.