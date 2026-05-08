В Steam состоялся выход демоверсии ролевой игры Pain-Hatching

Сегодня, 8 мая 2026 года, независимый разработчик Peegun выпустил в магазине Steam ознакомительную версию своего нового проекта под названием Pain-Hatching. Полная версия игры пока не получила точной даты выхода. Проект представляет собой смесь метроидвании, карточной игры и ролевого приключения с глубоким сюжетом. Создатель отмечает, что атмосфера и игровой процесс напоминают слияние таких хитов, как Fur Fighters, American McGee’s Alice и Dark Souls.

Сюжетная линия затрагивает темы ментального рождения личности и решения внутренних проблем через исследование окружающего мира. Геймплей предлагает геймерам изучение локаций, поиск секретов, общение с неигровыми персонажами и сбор добычи. Боевая система базируется на карточных механиках с элементами прокачки характеристик. Дополнительно в прохождении предстоит использовать функции внутриигрового телефона, включая создание фотографий для решения головоломок.

В доступной демоверсии открыты 4 начальные локации, на прохождение которых потребуется более 3 часов реального времени. На данный момент в игре отсутствует музыкальное сопровождение, а некоторые способности главного героя отключены в соответствии с задумкой геймдизайнера. В последних обновлениях автор добавил бомбы, накладывающие негативные эффекты на противников перед началом сражения, а также полностью переработал механику передвижения на скейтборде. Всего запланировано 5 видов статусных эффектов, из которых сейчас реализовано 3.

Проект разрабатывает 1 человек, посвящая этому 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. В дальнейшем автор планирует представить игру на фестивале Steam Fest. Для запуска потребуется компьютер с операционной системой Windows 10 или 11, процессор уровня Intel Core i3, 4 гигабайта оперативной памяти и 500 мегабайт свободного места на диске.