Painkiller RTX и мощь ИИ. NVIDIA знает, как вдохнуть новую жизнь в классический шутер

Когда Адриан Хмелярж и команда People Can Fly выпустили Painkiller в 2004 году, никто не мог представить, что два десятилетия спустя игра станет полигоном для самых передовых графических технологий в мире.
Проект Painkiller RTX, работающий на платформе NVIDIA RTX Remix, проливает новый свет на то, как мы можем вернуть к жизни игровые легенды, не теряя их первоначального духа, благодаря генеративному ИИ.
Главная проблема при ремастеринге — масштаб. Классические игры имеют тысячи уникальных текстур и моделей, которые при современных разрешениях выглядят как цветовые пятна. Традиционно обновление каждого элемента по отдельности занимало бы годы. Однако создатели Painkiller RTX выбрали автоматизацию в масштабе. Благодаря использованию моделей ИИ, интегрированных с RTX Remix, этот процесс значительно ускорился.
Ключ к успеху — интеллектуальная генерация PBR (физически корректного рендеринга) материалов. ИИ не только увеличивает старые текстуры (масштабирование), но, прежде всего, «понимает», что они представляют. Алгоритмы анализируют плоские текстуры камня или металла и автоматически создают карты рельефа (карты нормалей), карты блеска (шероховатости) и металличности. Это позволяет трассировке лучей реалистично вести себя в игре — отражаясь от доспехов рыцарей, но поглощаясь грязными стенами катакомб.
NVIDIA подчёркивает, что генеративный ИИ Painkiller RTX — это не просто «улучшение изображения», а создание новых данных там, где их раньше не было. Это позволяет объектам, которые изначально были плоскими, приобретать глубину и детализацию под любым углом. Такой подход позволяет небольшим командам разработчиков модов реализовывать проекты AAA-качества, которые ранее были доступны исключительно гигантам индустрии.
Для поклонников Дэниела Гарнера и его сражений с силами ада это знак того, что грядущая версия RTX будет чем-то большим, чем просто игра с «улучшенным освещением». Это технологическая демонстрация будущего, где любая забытая классическая игра вашего детства может получить вторую, фотореалистичную жизнь, почти по прикосновению волшебной палочки искусственного интеллекта.
Nvidia знает, как сделать из запеченного света новогоднюю гирлянду, чтобы всё переливалось всеми цветами и блестело, еще добавить вайб астигматизма от длсс и опустить фпс до минимума, я ничего не упустил?
Ты упустил что для того чтобы так изуверски изуродовать старую всеми любимую классику надо еще купить видяху от Ненавидии по цене сбитого самолёта.
пластиковый МУС0Р ( без обид )
не плохо
Да, освещение стало лучше. Но для мну и ориг неплохой
Что то получилось, что то нет. Оружие совсем всрaто. Тут ручками ещё год допиливать.
Ну и что? это уже зафиналено или как обычно, на половине всё?