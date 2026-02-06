ЧАТ ИГРЫ
Painkiller (2004) 12.04.2004
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
8.8 1 156 оценок

Painkiller RTX и мощь ИИ. NVIDIA знает, как вдохнуть новую жизнь в классический шутер

monk70 monk70

Когда Адриан Хмелярж и команда People Can Fly выпустили Painkiller в 2004 году, никто не мог представить, что два десятилетия спустя игра станет полигоном для самых передовых графических технологий в мире.

Проект Painkiller RTX, работающий на платформе NVIDIA RTX Remix, проливает новый свет на то, как мы можем вернуть к жизни игровые легенды, не теряя их первоначального духа, благодаря генеративному ИИ.

Главная проблема при ремастеринге — масштаб. Классические игры имеют тысячи уникальных текстур и моделей, которые при современных разрешениях выглядят как цветовые пятна. Традиционно обновление каждого элемента по отдельности занимало бы годы. Однако создатели Painkiller RTX выбрали автоматизацию в масштабе. Благодаря использованию моделей ИИ, интегрированных с RTX Remix, этот процесс значительно ускорился.

Ключ к успеху — интеллектуальная генерация PBR (физически корректного рендеринга) материалов. ИИ не только увеличивает старые текстуры (масштабирование), но, прежде всего, «понимает», что они представляют. Алгоритмы анализируют плоские текстуры камня или металла и автоматически создают карты рельефа (карты нормалей), карты блеска (шероховатости) и металличности. Это позволяет трассировке лучей реалистично вести себя в игре — отражаясь от доспехов рыцарей, но поглощаясь грязными стенами катакомб.

NVIDIA подчёркивает, что генеративный ИИ Painkiller RTX — это не просто «улучшение изображения», а создание новых данных там, где их раньше не было. Это позволяет объектам, которые изначально были плоскими, приобретать глубину и детализацию под любым углом. Такой подход позволяет небольшим командам разработчиков модов реализовывать проекты AAA-качества, которые ранее были доступны исключительно гигантам индустрии.

Для поклонников Дэниела Гарнера и его сражений с силами ада это знак того, что грядущая версия RTX будет чем-то большим, чем просто игра с «улучшенным освещением». Это технологическая демонстрация будущего, где любая забытая классическая игра вашего детства может получить вторую, фотореалистичную жизнь, почти по прикосновению волшебной палочки искусственного интеллекта.

Комментарии:  7
Tommy451

Nvidia знает, как сделать из запеченного света новогоднюю гирлянду, чтобы всё переливалось всеми цветами и блестело, еще добавить вайб астигматизма от длсс и опустить фпс до минимума, я ничего не упустил?

7
Destroited

Ты упустил что для того чтобы так изуверски изуродовать старую всеми любимую классику надо еще купить видяху от Ненавидии по цене сбитого самолёта.

2
MEGATAIMAN

пластиковый МУС0Р ( без обид )

5
WerGC

не плохо

2
K0t Felix

Да, освещение стало лучше. Но для мну и ориг неплохой

1
ant 36436

Что то получилось, что то нет. Оружие совсем всрaто. Тут ручками ещё год допиливать.

Great-heartedElio

Ну и что? это уже зафиналено или как обычно, на половине всё?