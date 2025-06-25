На фоне последнего трейлера Painkiller, авторы оригинальной игры 2004 года предались воспоминаниям

Вчера мы получили новый трейлер перезагрузки культового шутера от первого лица Painkiller, к которому было приурочено объявление даты выхода. Шум вокруг игры заставил высказаться Марека Тыминьского и Адриана Хмеляжа. Ранее господа работали вместе над оригинальной Painkiller.

Все началось с комментария одного из игроков, который под постом о новой Painkiller сообщил о том, что игра содержит DEI-идеологию, с чем Тыминьский не согласился. Следует отметить, что создатель не имеет ничего общего с предстоящим перезапуском, но обсуждение, очевидно, вызвало в нем волну воспоминаний, которыми он поделился в X.

В 2001 году я был соучредителем студии под названием Rocket Jump Development, которая позже была переименована в People Can Fly. Мы начали работу над Painkiller – нас было двое: я и мой хороший друг Адриан Хмеляж, который был вторым соучредителем.

Тыминьский вспоминает момент знакомства с Хмеляжем, когда тот ввел его в проект Starmageddon в студии We Open Eyes, которую вели Пшемислав Маршал и Павел Мрошен. Два создателя расстались через год после начала работ над оригинальной Painkiller, потому что, как выразился Тыминьский, "у них не получилось". В результате он взял Starmageddon в собственность.

Создатель сообщил, что Painkiller хорошо справилась с задачами глобального издателя, которым была компания DreamCatcher, но, вероятно, не принес достаточного количества денег, чтобы People Can Fly могли в долгосрочной перспективе функционировать независимо. Это привело к приобретению студии Epic Games "за бесценок".

Адриан Хмеляж, увидев запись Тыминьского, не остался в стороне и ответил на его слова, указав на несколько неточностей.

Rocket Jump Development превратился в City Interactive, а не в People Can Fly. Хмеляж подчеркивает, что PCF было "его детищем" с самого начала и было основано в 2002 году.

Разрыв с Тыминьским должен был произойти гораздо раньше, чем через год сотрудничества, но здесь создатель не имеет стопроцентной уверенности.

На вопрос о "самой пикантной части истории" Хмеляж ответил словами: "не получилось у нас". К сожалению, он не поделился деталями, а лишь отметил, что это были "сумасшедшие времена".

Хмеляж сообщил, что Painkiller не имела никакого отношения к последующему приобретению PCF компанией Epic. Студия прекрасно справлялась с работой над Come Midnight для THQ, которая неожиданно столкнулась с трудностями и закрыла большинство проектов. Это событие подтолкнуло PCF в сторону Epic, за что Хмеляж благодарен, так как таким образом студия была спасена.

Просто я уточняю факты. Остальное кажется правдой, пожалуй. Удивительно, что одна маленькая игра, о которой никто уже не помнит (Starmageddon), положила начало нескольким вполне значительным карьерам.

Люди, которые когда-то совместно работали над Starmageddon, по-прежнему активны в игровой индустрии. Марек Тыминьский является президентом компании CI Games, Пшемислав Маршал стал главой 11 bit studios, Павел Мрошен является соучредителем Nano Games, а Адриан Хмеляж возглавляет студию The Astronauts.

Если ты думаешь, что мир мал, послушай это: Гжегож Меховский, соучредитель 11 bit studios, был моим одноклассником в школе и сооснователем моей первой игростудии — Metropolis. ЛОЛ.

Первая Painkiller, за которую отвечала студия People Can Fly, была выпущена в 2004 году. На протяжении следующих лет серия передавалась другим командам и получила множество продолжений, последнее из которых дебютировало еще в 2012 году. Только 9 октября этого года, то есть почти через 13 лет, фанаты получат новую ее часть.