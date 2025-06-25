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Painkiller 09.10.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Кооператив
7.2 75 оценок

На фоне последнего трейлера Painkiller, авторы оригинальной игры 2004 года предались воспоминаниям

Procy_on Procy_on

Вчера мы получили новый трейлер перезагрузки культового шутера от первого лица Painkiller, к которому было приурочено объявление даты выхода. Шум вокруг игры заставил высказаться Марека Тыминьского и Адриана Хмеляжа. Ранее господа работали вместе над оригинальной Painkiller.

Все началось с комментария одного из игроков, который под постом о новой Painkiller сообщил о том, что игра содержит DEI-идеологию, с чем Тыминьский не согласился. Следует отметить, что создатель не имеет ничего общего с предстоящим перезапуском, но обсуждение, очевидно, вызвало в нем волну воспоминаний, которыми он поделился в X.

В 2001 году я был соучредителем студии под названием Rocket Jump Development, которая позже была переименована в People Can Fly. Мы начали работу над Painkiller – нас было двое: я и мой хороший друг Адриан Хмеляж, который был вторым соучредителем.

Тыминьский вспоминает момент знакомства с Хмеляжем, когда тот ввел его в проект Starmageddon в студии We Open Eyes, которую вели Пшемислав Маршал и Павел Мрошен. Два создателя расстались через год после начала работ над оригинальной Painkiller, потому что, как выразился Тыминьский, "у них не получилось". В результате он взял Starmageddon в собственность.

Создатель сообщил, что Painkiller хорошо справилась с задачами глобального издателя, которым была компания DreamCatcher, но, вероятно, не принес достаточного количества денег, чтобы People Can Fly могли в долгосрочной перспективе функционировать независимо. Это привело к приобретению студии Epic Games "за бесценок".

Адриан Хмеляж, увидев запись Тыминьского, не остался в стороне и ответил на его слова, указав на несколько неточностей.

  • Rocket Jump Development превратился в City Interactive, а не в People Can Fly. Хмеляж подчеркивает, что PCF было "его детищем" с самого начала и было основано в 2002 году.
  • Разрыв с Тыминьским должен был произойти гораздо раньше, чем через год сотрудничества, но здесь создатель не имеет стопроцентной уверенности.
  • На вопрос о "самой пикантной части истории" Хмеляж ответил словами: "не получилось у нас". К сожалению, он не поделился деталями, а лишь отметил, что это были "сумасшедшие времена".
  • Хмеляж сообщил, что Painkiller не имела никакого отношения к последующему приобретению PCF компанией Epic. Студия прекрасно справлялась с работой над Come Midnight для THQ, которая неожиданно столкнулась с трудностями и закрыла большинство проектов. Это событие подтолкнуло PCF в сторону Epic, за что Хмеляж благодарен, так как таким образом студия была спасена.
Просто я уточняю факты. Остальное кажется правдой, пожалуй. Удивительно, что одна маленькая игра, о которой никто уже не помнит (Starmageddon), положила начало нескольким вполне значительным карьерам.

Люди, которые когда-то совместно работали над Starmageddon, по-прежнему активны в игровой индустрии. Марек Тыминьский является президентом компании CI Games, Пшемислав Маршал стал главой 11 bit studios, Павел Мрошен является соучредителем Nano Games, а Адриан Хмеляж возглавляет студию The Astronauts.

Если ты думаешь, что мир мал, послушай это: Гжегож Меховский, соучредитель 11 bit studios, был моим одноклассником в школе и сооснователем моей первой игростудии — Metropolis. ЛОЛ.

Первая Painkiller, за которую отвечала студия People Can Fly, была выпущена в 2004 году. На протяжении следующих лет серия передавалась другим командам и получила множество продолжений, последнее из которых дебютировало еще в 2012 году. Только 9 октября этого года, то есть почти через 13 лет, фанаты получат новую ее часть.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
agula98

Вот лучше бы people can fly дали сделать нормальный painkiller 2, а не какой-то убогий кооп шутеров который зачем-то назвали painkiller

3
-zotik-

Щас бы ремейк или ремастер блек эдишен на актуальные консоли. Было бы круто. Кооп часть как по мне фигня думаю будет как и предыдущие

2
foolery
одна маленькая игра, о которой никто уже не помнит

легендарная игра и я думаю много кто ее помнит.
не думаю даже что новая часть настолько хороша как старая.
да, графику подтянули, но и раньше ощущалась графическая составляющая как сейчас в новой версии, а вот физический движок - вот что цепляет. а UE5, увы это не про физику.

1
PolGhost

Так там же в скобках написано - Starmageddon. Как много людей помнят её или вообще знают? Немного, более чем уверен

sa1958

Если будет только кооп то плохо.

1