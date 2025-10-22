Новая Painkiller на удивление короткая игра - вы можете пройти её за один вечер

Новая Painkiller уже доступна, и первые игроки могут окунуться в жестокие бои в тёмных глубинах Чистилища. Игра возвращается к истокам культовой серии, предлагая динамичный экшен, готическую атмосферу и обширный арсенал адского оружия. Это яркое возвращение, но на этот раз оно определённо короче, чем ожидалось.
Ещё предстоит дождаться полных обзоров, но в сети уже появились первые геймплейные кадры, включая ролики на YouTube, которые ясно показывают, что новая Painkiller не обещает долгой кампании.
Видео подтверждают, что всё приключение можно пройти всего за 3,5–4 часа. Это стало настоящим сюрпризом для фанатов, которые надеялись на более продолжительную и эпическую историю. Хотя игра предлагает режим «рогалик» и сетевой кооператив, так что есть множество причин вернуться, основная сюжетная линия кажется довольно скромной.
Тем не менее, новая игра сохраняет суть франшизы: кровавые поединки, молниеносное перемещение и сражения с полчищами демонов на обширных готических локациях. Игроки могут выбрать одного из четырёх героев — Инка, Войда, Сола или Роха — и развивать его навыки, используя карты Таро и улучшения оружия. В кооперативном режиме до трёх игроков могут вместе исследовать Чистилище, сражаться с могущественными боссами и раскрывать секреты мира.
Очередная попытка возрождения оказалась полным скамом. Треш, полностью вторичный, пресный, звенящий треш.
Очередная игра, в которой оптимизации сказали - "ты тут не нужна".
//7800 на 80%.. ужас.
// Максим Леонов
Новая подделка под пейнкиллер. Я поправлю.
О так взломали уже,на торрентах есть.Пишут проходится за два с половиной часа.Жаль,я ждал игру.
вроде как рогалик. а рогалики можно многократно проходить и при правильной прокачке шустро
вангую через месяц хорошую скидку
Оптимизон завезли?