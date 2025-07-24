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Painkiller 09.10.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.9 82 оценки

Отличная игра, чтобы поиграть вечерком с друзьями: IGN поделилось впечатлениями от перезапуска Painkiller

Solstice Solstice

Не масштабный AAA-тайтл, а приятный небольшой проект.

Главное:

  • Это простой, расслабляющий шутер: выбрал персонажа, собрал друзей, взял оружие в руки и можешь отстреливать толпы демонов.
  • Сюжета тут почти нет, но он и не нужен. У игроков есть возможность настраивать оружие, перки и уровень сложности. Элементы лайв-сервиса отсутствуют, всё просто и по делу.
  • Игроки начинают в хабе под названием Purgatory's Crossing, где можно выбрать героя, экипировку и «карты Таро» — они дают бонусы к урону, здоровью и другим параметрам. В бою сражаются три персонажа. Если нет живых игроков, то их заменят боты.
  • Оружие разнообразное и весёлое: например, Stakegun стреляет деревянными кольями и прибивает врагов к стене, а Electrodriver выпускает сюрикены и бьёт молнией. Всё улучшается за внутриигровую валюту, заработанную в сражениях.
  • Также можно собирать колоды карт, которые добавляют временные бонусы. Например, «Профаническое благословение», которое даёт 30% урона, однако карты дорогие, так что выбирать придётся с умом.
  • Геймплей простой: толпы врагов, почти нет тактики, но веселья будет много. Упавших союзников можно поднять, а в матче герои иногда перекидываются репликами. Графика и диалоги простые, но игра не пытается быть чем-то большим — и это работает ей на пользу.

Painkiller выйдет 9 октября на PS5, Xbox Series S|X и PC. У шутера будут субтитры на русском языке.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Navigor506

Убираем названием "Painkiller" и... Ничего ен остаётся. Самый банальный, ничем не выдающийся линейный кооп-шутерок.

5
Котян Сутоевич

А оригинальный "Painkiller" прям охренительным сюжетным повествованием и механиками отличался в своё время, да?

5
Kokoprime1991 Котян Сутоевич

Ну сюжет там как-бы да был. Ну и что ты подразумеваешь под своё время? Да были механики ДЛЯ ТОГО ВРЕМЕНИ, 1)пушки с 2мя видами стрельбы(это было что-то новое), 2)коломёт (-_-) от дистанции мог загореться при стрельбе + нужно было рассчитывать баллистику , дробаш мог заморозить и ваншотнуть почти любого и тд , 3)само оружие (от название игры) служило как мясорубка+луч смерти, 4)введение карт таро как бонусные пасивные плюшки, 5) драйвовая музыка и рэкдол, 6) разрушаемость объектов, 7) механика распрыжки. 8)прикол с поглощением душ и превращением. И это явно НЕ все плюшки игры которые я вспомнил, т.ч. ДА , для игры 20 летней давности это было что-то. А что подобное, даже СЕЙЧАС, быстро можешь вспомнить ты? ДУМ не в счёт как и Вульф. А вот и ничего по сути...

7
InkubatorKlef Котян Сутоевич

ну в него весело играть на самом деле

Egik81
от перезапуска Painkiller

это не перезапуск великой игры это паразитизм на этом имени.

4
spaMER_ID

Паразитизм вышел как раз после выхода оригинала в 2004м. Их там много.

vertehwost

выглядит как совсем уж проходной проект , от выстрелов импакта чет вообще не наблюдается

3
Goodvini

Это олдовый геймплей и игра честно предупреждает не хватая звезд с неба, это развлекуха для отдыха, что не понятно или уже без критики и негатива жить забыли как)

4
InkubatorKlef Goodvini

да,нужно жить в токсичном позитиве,забить на критику,не развиваться,зачем,это для быдла,нужно хвалить любое богопротивное нечто,чтобы...чтобы что?

2
Serj77777

От Painkiller здесь только название.Едкие цвета утомили за три минуты,выглядит дешево и не интересно.Может в коопе на раз это и будет занятно,но как сингл,думаю это мусор.)

3
sa1958

Ну пока ждём, а там видно будет.

1
NIGHTWOLF-X

Ага))) АХАХА

1