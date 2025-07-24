Отличная игра, чтобы поиграть вечерком с друзьями: IGN поделилось впечатлениями от перезапуска Painkiller

Не масштабный AAA-тайтл, а приятный небольшой проект.
Главное:
- Это простой, расслабляющий шутер: выбрал персонажа, собрал друзей, взял оружие в руки и можешь отстреливать толпы демонов.
- Сюжета тут почти нет, но он и не нужен. У игроков есть возможность настраивать оружие, перки и уровень сложности. Элементы лайв-сервиса отсутствуют, всё просто и по делу.
- Игроки начинают в хабе под названием Purgatory's Crossing, где можно выбрать героя, экипировку и «карты Таро» — они дают бонусы к урону, здоровью и другим параметрам. В бою сражаются три персонажа. Если нет живых игроков, то их заменят боты.
- Оружие разнообразное и весёлое: например, Stakegun стреляет деревянными кольями и прибивает врагов к стене, а Electrodriver выпускает сюрикены и бьёт молнией. Всё улучшается за внутриигровую валюту, заработанную в сражениях.
- Также можно собирать колоды карт, которые добавляют временные бонусы. Например, «Профаническое благословение», которое даёт 30% урона, однако карты дорогие, так что выбирать придётся с умом.
- Геймплей простой: толпы врагов, почти нет тактики, но веселья будет много. Упавших союзников можно поднять, а в матче герои иногда перекидываются репликами. Графика и диалоги простые, но игра не пытается быть чем-то большим — и это работает ей на пользу.
Painkiller выйдет 9 октября на PS5, Xbox Series S|X и PC. У шутера будут субтитры на русском языке.
Убираем названием "Painkiller" и... Ничего ен остаётся. Самый банальный, ничем не выдающийся линейный кооп-шутерок.
А оригинальный "Painkiller" прям охренительным сюжетным повествованием и механиками отличался в своё время, да?
Ну сюжет там как-бы да был. Ну и что ты подразумеваешь под своё время? Да были механики ДЛЯ ТОГО ВРЕМЕНИ, 1)пушки с 2мя видами стрельбы(это было что-то новое), 2)коломёт (-_-) от дистанции мог загореться при стрельбе + нужно было рассчитывать баллистику , дробаш мог заморозить и ваншотнуть почти любого и тд , 3)само оружие (от название игры) служило как мясорубка+луч смерти, 4)введение карт таро как бонусные пасивные плюшки, 5) драйвовая музыка и рэкдол, 6) разрушаемость объектов, 7) механика распрыжки. 8)прикол с поглощением душ и превращением. И это явно НЕ все плюшки игры которые я вспомнил, т.ч. ДА , для игры 20 летней давности это было что-то. А что подобное, даже СЕЙЧАС, быстро можешь вспомнить ты? ДУМ не в счёт как и Вульф. А вот и ничего по сути...
ну в него весело играть на самом деле
это не перезапуск великой игры это паразитизм на этом имени.
Паразитизм вышел как раз после выхода оригинала в 2004м. Их там много.
выглядит как совсем уж проходной проект , от выстрелов импакта чет вообще не наблюдается
Это олдовый геймплей и игра честно предупреждает не хватая звезд с неба, это развлекуха для отдыха, что не понятно или уже без критики и негатива жить забыли как)
да,нужно жить в токсичном позитиве,забить на критику,не развиваться,зачем,это для быдла,нужно хвалить любое богопротивное нечто,чтобы...чтобы что?
От Painkiller здесь только название.Едкие цвета утомили за три минуты,выглядит дешево и не интересно.Может в коопе на раз это и будет занятно,но как сингл,думаю это мусор.)
Ну пока ждём, а там видно будет.
Ага))) АХАХА