Painkiller возвращается: перезапуск мрачного шутера стал доступен на ПК и консолях

На PC, PlayStation 5 и Xbox Series состоялся долгожданный релиз Painkiller (2025) — современного перезапуска легендарного хардкорного шутера. В честь выхода студия представила эффектный трейлер, демонстрирующий обновлённый арсенал, динамичные сражения и кооперативный режим, в котором можно объединиться с другими игроками или сражаться бок о бок с ботами.
Авторы решили сохранить дух оригинала — мрачное чистилище, жестокие бои и атмосферу безысходности, но полностью перезаписали сюжет и представили новых персонажей. Герои оригинальной игры, включая Дэниела Гарнера, в этот раз уступили место новым лицам, а акцент сделан на свежем подходе к классическим идеям.
Игроков ждут рывки, прокачка оружия, разрушаемое окружение и обилие интерактивных объектов, делающих перестрелки ещё более зрелищными. Вернулась и система карт таро — за заработанное золото можно открывать улучшения, усиливая героя перед новыми волнами противников.
Каждый персонаж обладает уникальными способностями и стилем боя, что придаёт глубину и вариативность прохождению. Painkiller (2025) стремится соединить дух старой школы с мощью современных технологий — и вновь доказать, что ад не отпускает просто так.
Это топ! Демка превосходная была, уже купил и качаю. Будто снова вернулся в 2004!
Нельзя было такое выпускать
В каком месте он мрачный?
Поиграл в демку и могу сказать, что это уже не Painkiller. Игра рассчитана на кооп и даже если нет людей, с вами все равно будут бегать боты. Про атмосферу прошлых частей и говорить не стоит. А это так, яркая кооп-пострелушка. Для себя ничего интересного не нашел.
В девку поиграл, геймплейно ничего так, но персонажи это караул, уголь и 2 страшные бабы. Я не хочу за них играть, поэтому скип.
Перезапуск мрачного шутера - нет
Painkiller возвращается - нет
Совершенно другая игра, чисто название для звука и привлечения внимания.
По-моему, это просто DooM: Eternal 2.0. Старые части больше были в духе новой ULTRAKILL, только с графикой покруче.
2500 за этот ужас, это типа шадоу вариор 3 , вроже красиво ,но бессмысленно и без души
"Авторы решили сохранить дух оригинала" - Серьёзно?!