Painkiller возвращается: перезапуск мрачного шутера стал доступен на ПК и консолях

На PC, PlayStation 5 и Xbox Series состоялся долгожданный релиз Painkiller (2025) — современного перезапуска легендарного хардкорного шутера. В честь выхода студия представила эффектный трейлер, демонстрирующий обновлённый арсенал, динамичные сражения и кооперативный режим, в котором можно объединиться с другими игроками или сражаться бок о бок с ботами.

Авторы решили сохранить дух оригинала — мрачное чистилище, жестокие бои и атмосферу безысходности, но полностью перезаписали сюжет и представили новых персонажей. Герои оригинальной игры, включая Дэниела Гарнера, в этот раз уступили место новым лицам, а акцент сделан на свежем подходе к классическим идеям.

Игроков ждут рывки, прокачка оружия, разрушаемое окружение и обилие интерактивных объектов, делающих перестрелки ещё более зрелищными. Вернулась и система карт таро — за заработанное золото можно открывать улучшения, усиливая героя перед новыми волнами противников.

Каждый персонаж обладает уникальными способностями и стилем боя, что придаёт глубину и вариативность прохождению. Painkiller (2025) стремится соединить дух старой школы с мощью современных технологий — и вновь доказать, что ад не отпускает просто так.