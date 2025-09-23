Painkiller задерживается до 21 октября - новый трейлер посвятили рогалик-режиму Rogue Angel

Издатель 3D Realms и студия Anshar Studios сообщили о переносе выхода Painkiller — переосмысления культового шутера от первого лица. Изначально релиз был намечен на 9 октября, однако теперь игра появится 21 октября на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Вместе с этим разработчики представили новый режим — Rogue Angel, который станет отдельным испытанием помимо основной кампании.

В Rogue Angel игроки окажутся в особом измерении Чистилища и будут проходить процедурно генерируемые арены, сражаясь с демонами и боссами. На пути предстоит собирать карты Таро, оружие и другие предметы, чтобы укреплять персонажа и открывать новые возможности. Такой режим обещает добавить проекту глубины и реиграбельности.

Основная кампания Painkiller сохранит дух оригинала — быстрые и жестокие сражения, готические локации и обширный арсенал адского оружия. Игрокам предстоит остановить вторжение падшего ангела Азазеля на Землю, пробиваясь через полчища демонов. В игре доступен онлайн-кооператив для трёх человек, что позволит объединиться в борьбе с чудовищами, включая титанических нефилимов — чудовищных детей Азазеля.

Каждый из четырёх героев — Инк, Войд, Сол и Роч — обладает уникальными способностями, влияющими на стиль прохождения. Карты Таро помогут усиливать навыки и открывать новые варианты боя. Разработчики обещают множество готических биомов, секретов и динамичных боёв, сохранив при этом фирменную атмосферу ужаса и безысходности.