Разработчики перезапуска Painkiller начинают тестирование офлайн-режима

Возрождение легендарного бренда Painkiller в октябре прошлого года не удалось. Разработчики из Anshar Studios превратили классическую однопользовательскую игру в кооперативный шутер от первого лица, что игроки не приняли с восторгом. Очевидно, разработчики осознали свою ошибку и пытаются вернуть игру к тому, чего больше всего хотят фанаты — увлекательному однопользовательскому шутеру от первого лица без компромиссов.
Разработчики, реагируя на отзывы о том, что в новом Painkiller утрачен дух оригинальных частей, запустили техническое тестирование полноценного офлайн-режима для одного игрока. В новой версии можно играть без ИИ-напарников, так что игрок остается на поле боя в полном одиночестве. Именно так, как помнят поклонники классических арена-шутеров.
Технический тест доступен всем покупателям игры на Steam. После покупки в вашей библиотеке автоматически появится отдельный пункт «Painkiller – Technical Test» В настоящее время разработчики активно собирают отзывы и обращают особое внимание на следующие аспекты:
- захватывающий игровой процесс и сбалансированность уровней сложности,
- ощущение игровой экономики,
- интуитивно понятный интерфейс и общее удовольствие от игры,
- технические проблемы, в частности падение FPS, сбои и зависания.
По завершении тестирования и возможных доработок офлайн-режим должен появиться не только для ПК, но и для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Готовятся к закрытию серверов.
ну хоть кто-нибудь поиграйте в нашу игру...
так прошлые тоже были с коопом
А смысл уже игра провал полный лучше бы ремейк оригинала сделали
А смысл.
чтобы онлайн был не 10 а 12 человек хотябы
чё не взлетело да ?)) ахахаха
всякую фигню придумывают ..
Не, спасибо. Лучше в 50 раз пройти легендарный оригинальный painkiller который полностью сделан для оффлайн прохождения. Да и тем более там надо всю игру тогда переделывать, что бы оффлайн режим нормально работал
в чём смысл наяривания на оффлайн режим? такие игры только в коопе прекрасны, в соло это уныние и мрак от беспонтовой стрельбы без отдачи, полной казуальщины и тп
Значит люди хотят играть, без лишнего стресса. Когда ты горишь, нервничаешь, психуешь во время сетевых игр - вырабатывается кортизол, который подавляет основной мужской гормон тестостерон. В долгосрочных перспективах это чревато хроническим подавлением выработки мужского гормона в организме, а если проще - будешь вести себя как женщина, психовать, нервничать и тд. Это также сказывается на внешнем виде - сложно нарастить мышечную массу, пивное пузо без алкоголя, постоянные депрессии и тд. В сетевых играх, чтобы не психовать, не нервничать - надо быть либо роботом, либо человеком, не разбирающимся в самом процессе игры. Поэтому соло игры расслабляют, а цель онлайн игр наоборот - держать в постоянном стрессе.