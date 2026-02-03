Разработчики перезапуска Painkiller начинают тестирование офлайн-режима

Возрождение легендарного бренда Painkiller в октябре прошлого года не удалось. Разработчики из Anshar Studios превратили классическую однопользовательскую игру в кооперативный шутер от первого лица, что игроки не приняли с восторгом. Очевидно, разработчики осознали свою ошибку и пытаются вернуть игру к тому, чего больше всего хотят фанаты — увлекательному однопользовательскому шутеру от первого лица без компромиссов.

Разработчики, реагируя на отзывы о том, что в новом Painkiller утрачен дух оригинальных частей, запустили техническое тестирование полноценного офлайн-режима для одного игрока. В новой версии можно играть без ИИ-напарников, так что игрок остается на поле боя в полном одиночестве. Именно так, как помнят поклонники классических арена-шутеров.

Технический тест доступен всем покупателям игры на Steam. После покупки в вашей библиотеке автоматически появится отдельный пункт «Painkiller – Technical Test» В настоящее время разработчики активно собирают отзывы и обращают особое внимание на следующие аспекты:

захватывающий игровой процесс и сбалансированность уровней сложности,

ощущение игровой экономики,

интуитивно понятный интерфейс и общее удовольствие от игры,

технические проблемы, в частности падение FPS, сбои и зависания.

По завершении тестирования и возможных доработок офлайн-режим должен появиться не только для ПК, но и для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.