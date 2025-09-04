Ритуал призыва затянулся: Painkiller перенесли на 21 октября

Anshar Studios, Saber и 3D Realms объявили о переносе релиза кооперативного шутера Painkiller. Игра, которая должна была выйти 9 октября, задержится на пару недель и теперь появится 21 октября 2025 года на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Авторы объяснили задержку «затянувшимся ритуалом призыва» и призвали фанатов наслаждаться последними днями спокойствия, ведь боль уже близко.
Painkiller возвращается как современный кооперативный экшен для трёх игроков. Вместо одиночной кампании оригинала, игрокам предстоит объединиться в крестовом походе против адских легионов. Вас ждут четыре уникальных персонажа, три масштабных уровня с разными биомами, семь видов оружия, возможности их улучшения, а также карты таро, влияющие на геймплей.
Перезапуск обещает сохранить дух культовой классики, но подать его в новом формате командного экшена. Ожидание продлится недолго — до 21 октября, когда врата Чистилища наконец откроются.
отменяйте это уг
Надеюсь, провалится как и другие коопы, типа той хрени от Ремеди.
поиграть есть в что сентябрь очень на игры хорош )У меня времени на игры не так много как раз к релизу пройду и уже выйдет ))
Как же надоело, что из сингловых игр делают мультиплеерный, кооперативный и сервисный мусор. Я ещё понимаю если бы это был дополнительный режим, но зачем кампанию то убирать?
Сюжета тут почти нет, но он и не нужен. У игроков есть возможность настраивать оружие, перки и уровень сложности. Элементы лайв-сервиса отсутствуют, всё просто и по делу.
она уже на золото должна была уйти, а они всё делают
так ритуал затянулся или уже призвали?
Ритуал призыва нужно отменять. Из такой культовой серии делают соевое непотребство
Надеюсь провалится ибо это не то что надо разноцветный кооп шутерок. Какая атмосфера оригинала что за бред превращают олдскульные одиночные шутеры в зумер шутеры кооп реально достало куча провалов подобного шлака ремеди соврать не даст.