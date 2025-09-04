Ритуал призыва затянулся: Painkiller перенесли на 21 октября

Anshar Studios, Saber и 3D Realms объявили о переносе релиза кооперативного шутера Painkiller. Игра, которая должна была выйти 9 октября, задержится на пару недель и теперь появится 21 октября 2025 года на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Авторы объяснили задержку «затянувшимся ритуалом призыва» и призвали фанатов наслаждаться последними днями спокойствия, ведь боль уже близко.

Painkiller возвращается как современный кооперативный экшен для трёх игроков. Вместо одиночной кампании оригинала, игрокам предстоит объединиться в крестовом походе против адских легионов. Вас ждут четыре уникальных персонажа, три масштабных уровня с разными биомами, семь видов оружия, возможности их улучшения, а также карты таро, влияющие на геймплей.

Перезапуск обещает сохранить дух культовой классики, но подать его в новом формате командного экшена. Ожидание продлится недолго — до 21 октября, когда врата Чистилища наконец откроются.