Свежие кадры Painkiller показывают кооперативный режим в игре

Разработчики из Saber Interactive опубликовали первый отрывок кооперативного геймплея новой Painkiller, возрождающей культовую франшизу. Фрагмент длится всего семь секунд, но даже за это короткое время демонстрирует главные ориентиры перезапуска — адреналиновый темп, мощную стрельбу и безжалостное истребление чудовищ.
На видео видно, как трое игроков сражаются бок о бок, преодолевая поток демонов в окружении мрачной архитектуры. Визуальный стиль и темп боёв напоминают последние части DOOM, с фирменными взрывами, резкими прыжками и градом пуль, летящих во все стороны. Несмотря на краткость записи, ясно одно — кооперативный режим будет не просто опцией, а полноценным элементом игрового процесса.
Новая Painkiller предложит игрокам борьбу с ордами демонов в лавовых долинах, готических катакомбах и прочих пугающих биомах. На выбор — четыре уникальных персонажа с особыми перками и возможностью улучшения навыков с помощью карт Таро. Кооперативный режим рассчитан на трёх игроков, но при желании к кампании можно присоединиться и в одиночку, играя с ботами.
Релиз Painkiller запланирован на осень 2025 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Какая проницательность! Оценить кооп за 7 секунд пыщ-пыщ
паинкиллер с ботами и рывками бляяаа это точно паинкиллер? как бы я не любил старые части в эту играть ни какого желания теперь нет
Ты за 7 сек. успел не только своё мнение составить, но уже и какие-то претензии к игре?)
Может это и есть DOOM? А не та цветомузыка за 80$...
Жаль что кооп