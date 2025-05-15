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Painkiller Осень 2025
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
7.4 60 оценок

Свежие кадры Painkiller показывают кооперативный режим в игре

Gutsz Gutsz

Разработчики из Saber Interactive опубликовали первый отрывок кооперативного геймплея новой Painkiller, возрождающей культовую франшизу. Фрагмент длится всего семь секунд, но даже за это короткое время демонстрирует главные ориентиры перезапуска — адреналиновый темп, мощную стрельбу и безжалостное истребление чудовищ.

На видео видно, как трое игроков сражаются бок о бок, преодолевая поток демонов в окружении мрачной архитектуры. Визуальный стиль и темп боёв напоминают последние части DOOM, с фирменными взрывами, резкими прыжками и градом пуль, летящих во все стороны. Несмотря на краткость записи, ясно одно — кооперативный режим будет не просто опцией, а полноценным элементом игрового процесса.

Новая Painkiller предложит игрокам борьбу с ордами демонов в лавовых долинах, готических катакомбах и прочих пугающих биомах. На выбор — четыре уникальных персонажа с особыми перками и возможностью улучшения навыков с помощью карт Таро. Кооперативный режим рассчитан на трёх игроков, но при желании к кампании можно присоединиться и в одиночку, играя с ботами.

Релиз Painkiller запланирован на осень 2025 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
BluntZebulon
Несмотря на краткость записи, ясно одно — кооперативный режим будет не просто опцией, а полноценным элементом игрового процесса.

Какая проницательность! Оценить кооп за 7 секунд пыщ-пыщ

4
Игорь Болонев

паинкиллер с ботами и рывками бляяаа это точно паинкиллер? как бы я не любил старые части в эту играть ни какого желания теперь нет

3
Котян Сутоевич

Ты за 7 сек. успел не только своё мнение составить, но уже и какие-то претензии к игре?)

Dop Dopov

Может это и есть DOOM? А не та цветомузыка за 80$...

2
-zotik-

Жаль что кооп

2