Свежие кадры Painkiller показывают кооперативный режим в игре

Разработчики из Saber Interactive опубликовали первый отрывок кооперативного геймплея новой Painkiller, возрождающей культовую франшизу. Фрагмент длится всего семь секунд, но даже за это короткое время демонстрирует главные ориентиры перезапуска — адреналиновый темп, мощную стрельбу и безжалостное истребление чудовищ.

На видео видно, как трое игроков сражаются бок о бок, преодолевая поток демонов в окружении мрачной архитектуры. Визуальный стиль и темп боёв напоминают последние части DOOM, с фирменными взрывами, резкими прыжками и градом пуль, летящих во все стороны. Несмотря на краткость записи, ясно одно — кооперативный режим будет не просто опцией, а полноценным элементом игрового процесса.

Новая Painkiller предложит игрокам борьбу с ордами демонов в лавовых долинах, готических катакомбах и прочих пугающих биомах. На выбор — четыре уникальных персонажа с особыми перками и возможностью улучшения навыков с помощью карт Таро. Кооперативный режим рассчитан на трёх игроков, но при желании к кампании можно присоединиться и в одиночку, играя с ботами.

Релиз Painkiller запланирован на осень 2025 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.