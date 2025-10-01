В новом трейлере Painkiller показали кооперативный геймплей

Польская студия Anshar Studios наконец-то напомнила о своём самом крупном проекте. Во время хэллоуинской презентации Horror Game Awards был представлен новый трейлер Painkiller — кооперативной версии культового шутера, которая выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК 21 октября 2025 года. Динамичные кадры озвучены одним из демонов, и общее впечатление говорит о том, что классическая франшиза готова к масштабному возвращению.

Новый Painkiller — мрачный, жестокий и невероятно динамичный шутер, в котором игрокам вновь предстоит столкнуться с полчищами демонических врагов. Главная цель — остановить вторжение падшего ангела Азазеля и спасти Землю. Игровой процесс не ограничится одиночной кампанией: в игре также будет доступен сетевой кооператив для трёх игроков. Сражения, раскрытие секретов и встречи с могущественными боссами — всё это обещает покорить сердца поклонников шутеров.

Трейлер демонстрирует культовую атмосферу серии: готические локации, динамичные бои и фирменный арсенал возвращаются, но разработчики также добавили несколько новых функций. Среди них — система карт Таро, позволяющая улучшать навыки героя, четыре игровых персонажа с уникальными особенностями (Инк, Воид, Сол и Рох) и специальный режим Rogue Angel — отдельный режим roguelike, который делает кооператив ещё интереснее благодаря процедурно генерируемым аренам и случайным наградам.