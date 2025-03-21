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Painkiller (New) TBA
Экшен, Шутер, От первого лица
6.9 26 оценок

Анонсировано продолжение серии Painkiller - новая игра будет кооперативным шутером

GRAF_RAGE GRAF_RAGE

Любителям хардкорных шутеров есть чему радоваться — Painkiller снова с нами! Разработкой занимается Anshar Studios, а издателями выступили 3D Realms и Saber Interactive. На Future Games Show был представлен первый трейлер, в котором можно увидеть всё то, за что мы любили оригинал: летающие конечности, толпы адских тварей и арсенал, от одного вида которого становится страшно даже демонам.

В этот раз разработчики делают ставку на кооперативный режим — до трёх игроков смогут объединиться в мясорубке против орд адской нежити. Но и в одиночку скучно не будет: в вашем распоряжении четыре разных персонажа, каждый со своими уникальными способностями. К тому же система кастомизации оружия позволяет настраивать безумный арсенал, подбирая апгрейды под свой стиль игры.

Боевка останется верна духу оригинала: быстрые сражения, арены, где не спрятаться от натиска монстров, и легендарное коловое ружьё (и да, стрелять демонами в стены — по-прежнему законно). Не обошлось и без фирменных карт таро, которые дадут временные бонусы и добавят тактической глубины.

Релиз Painkiller запланирован на осень 2025 года. Игра выйдет на ПК, Xbox Series X и PS5.

P.S. Мне одному игра показалась слишком яркой и цветастой?

15
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Kimen-no-Yami

Выглядит здорово! В свое время был крутой шутан под кайфовую музыку

7
Ahnx

Нормальный сингл нужен. В топку кооператив.

6
UncompromisingCalico

Согласен

0
JEKABRAZZ

Нормального не будет. Из официального FAQ:

Q: Can I play offline?
A: Yes, you will be able to play Painkiller solo with AI-controlled heroes.
0
Ahnx JEKABRAZZ

Значит, про эту игру можно забыть. Провал гарантирован.

1
PeakyUrias

Ассассина за Ясуке тут гнобят, а пейнкиллера про лысую черную девушку хвалят. Прикольно тут всё устроено

3
Шрек и осел vs CD Project

Я скидывал недавно мод на замену Манса Мусы - заминусили. Искреннее лицемерие

0
Бомбящий игрок

Это точно painkiller? Что за срань? Какой нафиг кооп? Какой нафиг цирк спецэффектов?

2
PolGhost

Выглядит конечно хорошо, да и Кооп Пейнкиллеру хуже точно не делает, но локации в трейлере...чего они такие скучные? Какой-то всратый замок и судя по всему ад. Где кладбище, мост в снегах, театр, психушка, военная база и т.д. и т.п. Вспомните оригинальный Пейнкиллер и какое разнообразие локаций там. Я не прошу тех же локаций, что и в оригинале, но хотелось бы именно такого разнообразия в местности. А то, что показали в этом трейлере, не смотря на оружие из Пейнкиллера, больше похоже на последний Дум и локации, если ты была таки не одна, выглядят одинаково

2
YoungWinter

Выглядит как Doom Eternal

1
Tsssss

На сколько я помню, Painkiller позиционировался как некий аналог Серьёзному Сэму, только более мрачный и готический, с неплохим сюжетом.

з.ы. Если одиночная компания прилагается, я только за ))

1
vfa19

Печально, онлайн дрочильня.

1
пекабир

стиль как в драгонаг гейгард. какая-то цветастая соя для скибиди-фортнайтеров

0
Шрек и осел vs CD Project

Жду. Единственный вопрос что пока возник: это что за герои из Trine 5? ИМХО не тот вайб именно от официального арта.

0
JEKABRAZZ

Проклятая франшиза, после первой ничего нормального так и не вышло. Сейчас и вовсе превратили в кооп. Еще и цветастая с обилием фиолетового. Херня для зумеров и педиков.

0
АлексейВело

Не впечатлил.
Реально на Дум похож.....

-1
Иван Сарафанов

какой ***** Painkiller это же тупа похоже на doom 4 ****** какой то плюнули в душу прям

-2
Peace Dead

Выглядит лучше чем новый дум пока. Это мы ждем

-3