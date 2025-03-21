Анонсировано продолжение серии Painkiller - новая игра будет кооперативным шутером

Любителям хардкорных шутеров есть чему радоваться — Painkiller снова с нами! Разработкой занимается Anshar Studios, а издателями выступили 3D Realms и Saber Interactive. На Future Games Show был представлен первый трейлер, в котором можно увидеть всё то, за что мы любили оригинал: летающие конечности, толпы адских тварей и арсенал, от одного вида которого становится страшно даже демонам.
В этот раз разработчики делают ставку на кооперативный режим — до трёх игроков смогут объединиться в мясорубке против орд адской нежити. Но и в одиночку скучно не будет: в вашем распоряжении четыре разных персонажа, каждый со своими уникальными способностями. К тому же система кастомизации оружия позволяет настраивать безумный арсенал, подбирая апгрейды под свой стиль игры.
Боевка останется верна духу оригинала: быстрые сражения, арены, где не спрятаться от натиска монстров, и легендарное коловое ружьё (и да, стрелять демонами в стены — по-прежнему законно). Не обошлось и без фирменных карт таро, которые дадут временные бонусы и добавят тактической глубины.
Релиз Painkiller запланирован на осень 2025 года. Игра выйдет на ПК, Xbox Series X и PS5.
P.S. Мне одному игра показалась слишком яркой и цветастой?
Выглядит здорово! В свое время был крутой шутан под кайфовую музыку
Нормальный сингл нужен. В топку кооператив.
Согласен
Нормального не будет. Из официального FAQ:
Значит, про эту игру можно забыть. Провал гарантирован.
Ассассина за Ясуке тут гнобят, а пейнкиллера про лысую черную девушку хвалят. Прикольно тут всё устроено
Я скидывал недавно мод на замену Манса Мусы - заминусили. Искреннее лицемерие
Это точно painkiller? Что за срань? Какой нафиг кооп? Какой нафиг цирк спецэффектов?
Выглядит конечно хорошо, да и Кооп Пейнкиллеру хуже точно не делает, но локации в трейлере...чего они такие скучные? Какой-то всратый замок и судя по всему ад. Где кладбище, мост в снегах, театр, психушка, военная база и т.д. и т.п. Вспомните оригинальный Пейнкиллер и какое разнообразие локаций там. Я не прошу тех же локаций, что и в оригинале, но хотелось бы именно такого разнообразия в местности. А то, что показали в этом трейлере, не смотря на оружие из Пейнкиллера, больше похоже на последний Дум и локации, если ты была таки не одна, выглядят одинаково
Выглядит как Doom Eternal
На сколько я помню, Painkiller позиционировался как некий аналог Серьёзному Сэму, только более мрачный и готический, с неплохим сюжетом.
з.ы. Если одиночная компания прилагается, я только за ))
Печально, онлайн дрочильня.
стиль как в драгонаг гейгард. какая-то цветастая соя для скибиди-фортнайтеров
Жду. Единственный вопрос что пока возник: это что за герои из Trine 5? ИМХО не тот вайб именно от официального арта.
Проклятая франшиза, после первой ничего нормального так и не вышло. Сейчас и вовсе превратили в кооп. Еще и цветастая с обилием фиолетового. Херня для зумеров и педиков.
Не впечатлил.
Реально на Дум похож.....
какой ***** Painkiller это же тупа похоже на doom 4 ****** какой то плюнули в душу прям
Выглядит лучше чем новый дум пока. Это мы ждем