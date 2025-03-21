Анонсировано продолжение серии Painkiller - новая игра будет кооперативным шутером

Любителям хардкорных шутеров есть чему радоваться — Painkiller снова с нами! Разработкой занимается Anshar Studios, а издателями выступили 3D Realms и Saber Interactive. На Future Games Show был представлен первый трейлер, в котором можно увидеть всё то, за что мы любили оригинал: летающие конечности, толпы адских тварей и арсенал, от одного вида которого становится страшно даже демонам.

В этот раз разработчики делают ставку на кооперативный режим — до трёх игроков смогут объединиться в мясорубке против орд адской нежити. Но и в одиночку скучно не будет: в вашем распоряжении четыре разных персонажа, каждый со своими уникальными способностями. К тому же система кастомизации оружия позволяет настраивать безумный арсенал, подбирая апгрейды под свой стиль игры.

Боевка останется верна духу оригинала: быстрые сражения, арены, где не спрятаться от натиска монстров, и легендарное коловое ружьё (и да, стрелять демонами в стены — по-прежнему законно). Не обошлось и без фирменных карт таро, которые дадут временные бонусы и добавят тактической глубины.

Релиз Painkiller запланирован на осень 2025 года. Игра выйдет на ПК, Xbox Series X и PS5.

P.S. Мне одному игра показалась слишком яркой и цветастой?