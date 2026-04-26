Анонсирован симулятор выживания Painland о войне с искусственным интеллектом

Независимая студия Moonday Games анонсировала свой новый проект под названием Painland. Это экшен на выживание в открытом мире. Авторы предлагают игрокам отправиться в постапокалиптическое будущее. Контроль над Землей захватил искусственный интеллект под именем Архитектор, который был создан корпорацией P.A.I.N. Industries. После глобального конфликта человеческая цивилизация была уничтожена. Машины начали систематически истреблять выживших людей, так как считают их угрозой для новой экосистемы.

В Painland геймерам предстоит исследовать разрушенные города и заброшенные поселения в поисках ресурсов. Игровой процесс включает в себя создание оружия, строительство баз и развитие технологий. Важной механикой станет управление энергопотреблением. Чем больше электричества расходует база и снаряжение, тем выше шанс привлечь внимание враждебных автономных роботов. Помимо сражений с машинами, игрокам придется охотиться на диких животных, ловить рыбу и выращивать растения для пропитания. Проходить игру можно составом от 1 человека или в совместном режиме с друзьями.

Особенностью проекта является возможность взламывать системы противника. Игроки смогут захватывать объекты искусственного интеллекта и брать под контроль боевые машины для получения тактического преимущества. Разработкой занимается польский коллектив Moonday Games, в который входит контент-мейкер IsAmU.

Страница игры уже появилась в магазине Steam. Проект получит перевод интерфейса и субтитров на русский язык. Точная дата выхода пока не объявлена. Для запуска на минимальных настройках потребуется операционная система Windows 10, процессор Intel Core i5-9400F или AMD Ryzen 5 2600, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GTX 1050 на 2 ГБ или AMD Radeon RX 560. Рекомендуемые системные требования включают Windows 11, процессор Intel Core i5-14400F или AMD Ryzen 5 7600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 на 12 ГБ или AMD Radeon RX 6600 на 8 ГБ. Для установки игры потребуется 10 ГБ свободного места на диске и поддержка DirectX 11.