Благодарность от разработчиков в виде саундтрека

Для всех, кто успел полюбить детектив The Painscreek Killings, появилась приятная новость: разработчики из EQ Studios выпустили альбом с саундтреком игры.

Изначально они не планировали этого делать, поскольку треки писались как короткие, ситуативные заставки специально для использования внутри геймплея и не предназначались для отдельной публикации где-либо. Но из-за множества просьб фанатов EQ Studios решила выложить музыку в том виде, в каком она есть — без каких-либо доработок и расширения.

Саундтрек распространяется абсолютно бесплатно в качестве жеста благодарности всем, кто поддерживал проект всё это время.

Теперь у всех игроков есть ещё один способ снова погрузиться в атмосферу Пэйнскрика.

"Убийства в Пэйнскрике" - это игра с богатой историей о таинственном убийстве, которая быстро развивается от неторопливого исследования заброшенного города к полномасштабному раскрытию преступлений. Официальный перевод выполнен командой The Bullfinch Team.