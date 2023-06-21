Для Paladins вышло обновление в честь пятой годовщины игры ©

Несмотря на сокращение бюджета и команды разработчиков, закрытии игры на Switch, да и в целом не лучшие времена для жанра Hero Shooter, в Paladins состоялся выход пятого (седьмого, если считать открытую бету) обновления в честь юбилея игры. Главным его нововведением стала "Осада: Ремикс", являющаяся ничем иным, как самым старым вариантом игрового режима из закрытой беты. И хоть в ней нет старых таранов, ворот и хранилищ с золотом, размер и масштаб всё тот же, чего в современном Paladins ещё не было.

Вот, что гласит официальное описание игрового режима:

Вернитесь в прошлое, выбрав новый вариант “Осады” с огромными картами и классическим поворотом сюжета!



Правила остаются прежними, но с одним важным исключением: в начале каждого раунда будет случайным образом выбрана 1 из 3 доступных точек захвата, и в результате появятся новые маршруты груза. Вам нужно координировать свои действия с товарищами по команде и выбрать стратегию захвата каждой точки. Поскольку карты огромные, время возрождения для атакующей команды равно 5 секундам, и каждый игрок получает возможность повторно садиться на скакуна.



В этом увлекательном режиме будут доступны 3 классические карты из закрытого бета-тестирования: “Зачарованный лес” (эта карта в итоге превратилась в “Рыбный рынок” и “Лесопилку”), “Руины храма” (эта карта в итоге превратилась в “Змеиный пляж”, “Водопад ягуара” и “Остров лягушек”) и “Ледниковая крепость” (эта карта в итоге превратилась в “Ледяные шахты” и “Ледяную часовню”). Третья точка захвата в итоге превратилась в отдельную карту с тем же названием, но позднее была удалена из бета-версии.



Если вы играете в Paladins с самого начала, то эти карты покажутся вам невероятно знакомыми. Мы рады, что смогли представить их в новом свете!

Помимо "Осады: Ремикс", обновление привнесёт юбилейные реколоры персонажей (на Андроксуса, Мейв, Серис, Старого Виктора и Инь), изменения и правки баланса, бесплатный боевой пропуск, пройдя который можно получить лимитированный облик на выбор, снижение стоимости старых чемпионов и пополнение списка бесплатных персонажей - в него будет добавлена Мейв.

Подробнее об изменениях юбилейного обновления можно прочитать на официальном сайте здесь.