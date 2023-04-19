Сервера Paladins скоро закроют, но только на Switch ©

Студия Hi-Rez официально объявила о том, что сервера эпического шутера Paladins на Nintendo Switch будут закрыты в июне, а финальным обновлением станет Midnight Masquerade.

После долгих обсуждений и размышлений мы приняли трудное решение прекратить поддержку Paladins на Nintendo Switch, и последним обновлением, которое получит игра, станет Midnight Masquerade. Этот выбор дался нам непросто, однако мы поняли, что производительность наших серверов не соответствует нынешним стандартам, и мы не в состоянии оказывать игре и ее сообществу должную поддержку. Мы провели бессчетное количество часов, работая над специфическими для платформы проблемами, и полностью отдавали себя работе.

Впрочем, владельцы Switch смогут сохранить свою учетную запись, а вместе с ней и весь накопленный прогресс, и продолжить играть в Paladins на PC или Xbox.