Сервера Paladins скоро закроют, но только на Switch

Студия Hi-Rez официально объявила о том, что сервера эпического шутера Paladins на Nintendo Switch будут закрыты в июне, а финальным обновлением станет Midnight Masquerade.
После долгих обсуждений и размышлений мы приняли трудное решение прекратить поддержку Paladins на Nintendo Switch, и последним обновлением, которое получит игра, станет Midnight Masquerade. Этот выбор дался нам непросто, однако мы поняли, что производительность наших серверов не соответствует нынешним стандартам, и мы не в состоянии оказывать игре и ее сообществу должную поддержку. Мы провели бессчетное количество часов, работая над специфическими для платформы проблемами, и полностью отдавали себя работе.
Впрочем, владельцы Switch смогут сохранить свою учетную запись, а вместе с ней и весь накопленный прогресс, и продолжить играть в Paladins на PC или Xbox.
Ну вот и всë, интересная получилась история...
значит закрытие и остальных платформ не за горами
Вполне. 1к часов и сейчас море читаков с Odin. Бесплатный, Карл. Фиксить не хотят. По 5-6 игр подряд с теми же игроками в любое время.
или просто свич направление,как это говорят,не оправдало ожиданий,ибо от того же издателя rouge company на свиче тоже пошла под нож.
Когда в Овер не получалось играть, я играл...в Паладинов, и она мне заходила((
Сначала Switch, потом консоли, ну и в конец закроют сервера и для ПК
Тут скорее проблема лишь в свиче. Игра на нем менее популярна. Неделею назад слышал новость про пару других издателей, которые сделали также.