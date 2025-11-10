Автор популярного хоррора The Exit 8 работает над новым проектом - космическим ужастиком Pale Dots

Японский разработчик-одиночка Kotake Create, получивший известность благодаря атмосферным хоррорам The Exit 8 и Platform 8, представил свою следующую игру под названием Pale Dots. Новый проект станет трёхмерным приключенческим хоррором от третьего лица, действие которого разворачивается на загадочной планете, населённой гигантскими существами.

Изначально игра разрабатывалась под названием Strange Shadow и планировалась к выходу в 2025 году, однако разработчик сообщил о переносе релиза из-за производственных обстоятельств. Новая дата выхода будет объявлена позже. При этом Kotake Create пообещал обновить страницу игры в Steam и опубликовать свежие кадры и видео по мере завершения работы над проектом.

Согласно описанию, в Pale Dots игроку предстоит примерить роль астронавта, потерпевшего крушение на неизвестной планете. Исследуя чуждый мир, герой будет искать способ вернуться домой, скрываясь от чудовищных существ и используя различные действия для выживания. Несмотря на минимум подробностей, известно, что игра сочетает элементы напряжённого исследования и выживания, где акцент сделан на ощущении изоляции и постоянной угрозы.

Обновлённую версию Pale Dots уже представили на выставке Tokyo Game Dungeon 10, состоявшейся 9 ноября. Разработчик отметил, что текущее состояние проекта всё ещё рабочее, но фанатов ждут заметные улучшения в графике и атмосфере к релизу.

Игра создаётся исключительно для ПК (Steam) и, по словам автора, не потребует мощного оборудования — достаточно 8 ГБ оперативной памяти и 9 ГБ свободного места.

Pale Dots обещает стать одним из самых необычных инди-хорроров ближайших лет, соединяя тревожную эстетику космоса и психологический страх одиночества.