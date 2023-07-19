Авторы Palia демонстрируют деревню Килима, многопользовательскую игру и многое другое в геймплейном ролике ©

Palia, грядущий free-to-play MMO-симулятор с живым сервисом от разработчика Singularity 6, только что выпустил новую демонстрацию игрового процесса, в которой показана деревня Килима, обзор основных навыков и многое другое.

Дата выхода Palia пока не определена, но в июне разработчики сообщили, что ее запуск ожидается зимой 2023 года. Согласно недавнему твиту, закрытое бета-тестирование запланировано на 2 августа, а открытое - на 10 августа 2023 года.

В Palia игроки смогут вместе исследовать уютный мир, строить и обустраивать дома, дружить и заводить романтические отношения с NPC и многое другое. Это относительно традиционные механики симулятора, а фэнтезийный мир не имеет особо выделяющейся тематики. Но дружелюбный тон, эпический MMO-размах и амбициозный набор механик могут заинтриговать игроков, которые обычно игнорируют этот жанр.

Сегодняшний первый взгляд начинается с кастомизации персонажа, которая включает в себя приличное разнообразие опций и нарядов, которые будут регулярно обновляться. Также выяснилось, что ваш персонаж волшебным образом оживает в таинственных руинах, что создает некоторую интригу. Раскрыты и все основные моменты, такие как создание предметов. Кроме того, игроки могут настраивать свои здания, вплоть до обоев и дверей.

В Palia также были продемонстрированы различные традиционные для симуляторов виды деятельности, управление навыками и некоторые виды строительства. В основном разработчики акцентируют внимание на том, насколько обширными будут многие из этих привычных механик. И все игроки, участвующие в этих действиях, могут получить пользу от их совместного выполнения, например, от сбора ресурсов.

NPC обладают забавными предысториями и характерами. В игре есть счетчики дружбы и романтики, которые можно заполнить с помощью диалогов и подарков. Как и сам мир, романтические персонажи будут развиваться с течением времени.