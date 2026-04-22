Галопом в будущее: в Palia появятся реалистичные лошади и разведение питомцев

Разработчики Palia из студии Singularity 6 анонсировали крупное бесплатное обновление «Королевские нагорья», релиз которого состоится 12 мая. Главной особенностью апдейта станут лошади — но не обычные маунты, а полноценные спутники с продвинутой анимацией и уникальными характеристиками.

В отличие от типичных MMO, где транспорт лишь ускоряет перемещение, здесь скакуны получат разные аллюры — шаг, рысь и галоп, что будет напрямую влиять на управление. Каждая лошадь обзаведётся индивидуальными чертами: например, «Бульдозер» увеличит скорость, но ухудшит манёвренность.

Игроки смогут разводить животных на собственных ранчо, скрещивая их для получения потомства с нужными характеристиками. Черты будут варьироваться от реалистичных — вроде масти и темперамента — до фантастических эффектов и бонусов.

На старте добавят три породы: Dawnspur, Phoenixfire Dawnspur и Akwinduu Thoroughbred. Кроме того, обновление принесёт крупнейшую на сегодня локацию, нового жителя Эшелона, мебель и полноценную систему ранчо.

Разработчики уже намекнули, что в будущем появятся и другие виды маунтов, продолжая расширять возможности этой «уютной» MMO.