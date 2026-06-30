Лето в Palia станет ещё насыщеннее: обновление Sunkissed Summer добавит новое событие, питомцев и телепортацию к друзьям

Разработчики Palia представили детали следующего крупного обновления Sunkissed Summer: Amberlight Affair, которое выйдет уже 6 июля. Летний апдейт расширит игру новым общественным событием, свежим контентом для коллекционирования и одной из самых полезных функций для совместной игры — возможностью мгновенно телепортироваться к друзьям.

Главной новинкой станет событие Maws and Paws, посвящённое охоте и рыбалке. Кроме того, в игре появится новый Лунный путь — «Путь Пастей», а также специальная доска объявлений, с помощью которой игроки смогут организовать летнюю вечеринку вместе с Ретом.

Обновление принесёт и множество тематических предметов для украшения дома. Игроки смогут получить лавовые блоки, пиратские корабли, песочные замки, три новых цветовых оттенка и заглянуть в сезонный пляжный магазин с летними товарами.

Не останутся без внимания и любители питомцев. В Palia появится новый элементаль Игнит, которого можно будет поселить на ферме или приобрести в премиум-магазине в качестве компаньона. Там же станут доступны новые косметические предметы, включая эмоции, пейзаж Halcyon Heights, а также летние комплекты одежды — Coastal Board Shorts и Boardwalk Bikini.

Особого внимания заслуживает функция телепортации к друзьям. Она должна заметно упростить совместные приключения и сделать кооператив более удобным. Судя по составу нововведений, Sunkissed Summer: Amberlight Affair станет одним из самых насыщенных сезонных обновлений Palia, объединяя новые активности, косметический контент и долгожданные улучшения игрового процесса.