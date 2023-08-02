Уютная MMO Palia получила милый кинематографический трейлер в связи с запуском закрытой бета-версии ©

Сегодня компания Singularity 6 запустила закрытую бета-версию своей уютной MMO Palia и в честь этого события представила кинематографический трейлер.

Трейлер посвящен миру и персонажам игры, и, как вы, вероятно, ожидаете, он чрезвычайно мил и очарователен. Анимация также великолепна, и ее вполне можно принять за анимационную короткометражку от мастеров Blizzard.

Вы можете посмотреть его ниже.

Закрытая бета-версия игры уже доступна для ПК, но даже если вы не прошли отбор, ждать осталось недолго: 10 августа стартует открытая бета-версия. Зарегистрироваться можно на официальном сайте.

Если вы не знакомы с Palia, то разработчики описывают ее как "интимную многопользовательскую онлайн-игру с общим миром, в которой особое внимание уделяется отдыху, общению и развитию значимых внутриигровых связей", а не боевым действиям, как в большинстве других MMO.

Пресс-релиз содержит комментарий Айдана Карабаича (Aidan Karabaich), соучредителя и игрового директора Singularity 6

Мы потратили годы на подготовку к этому моменту, вложив все силы в Palia, чтобы создать новый вид игры в жанре симулятора сообщества, которая действительно будет ощущаться как дом вдали от дома. Мы рассматриваем бета-версию как следующий шаг в долгосрочном процессе создания игры, в которой вы и ваши друзья сможете легко играть вместе, забыть о стрессе повседневной жизни и просто получать удовольствие. Мы с нетерпением ждем возможности пригласить игроков в уютный мир Palia и вместе с нашим замечательным сообществом усовершенствовать игру в процессе бета-тестирования и в дальнейшем.