В новом трейлере авторы MMO Palia объявили о начале закрытого бета-тестирования ©

Сегодня компания Singularity 6 объявила о том, что ее уютная MMO Palia вскоре получит закрытое бета-тестирование, которое позволит будущим игрокам познакомиться с игрой вживую.

Бета-версия начнется 2 августа и будет доступна только на ПК. Регистрация уже доступна на официальном сайте игры. На данный момент бета-версия игры будет доступна в Северной Америке и Западной Европе, а в дальнейшем появятся и другие регионы. Поддерживаются английский, испанский, французский, итальянский и немецкий языки, но в ходе бета-тестирования будут добавлены и другие.

В честь этого события мы также получили новый трейлер, который, как и следовало ожидать, демонстрирует мир Palia и ее мультяшных персонажей. Игра оказалась весьма популярной в ходе альфа-тестирования: 600 000 игроков зарегистрировались, чтобы опробовать ее.

В пресс-релизе было опубликовано заявление Айдана Карабаича, сооснователя и игрового директора компании Singularity 6.

Мы создавали Palia, чтобы бросить вызов жанровым условностям и объединить людей в уютную MMO, где они смогут завязать новые дружеские отношения, и мы рады наконец-то приветствовать новых игроков, которые смогут создать самые уютные версии самих себя. Мы приложили немало усилий, чтобы создать атмосферу, в которой вы будете чувствовать себя как дома вдали от дома, и рассматриваем этап бета-тестирования как следующий шаг на пути постоянного расширения и улучшения игры вместе с нашими игроками. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам.