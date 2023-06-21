В рамках Nintendo Direct был показан свежий геймплей и названа примерная дата выхода ММО Palia ©

ММО Palia проходит через многочисленные тестирования и потихоньку готовится к выходу, а прямо сейчас мы можем ознакомиться со свежим игровым процессом. В ходе презентации Nintendo Direct разработчики показали геймплей, где игроки исследуют просторный мир, занимаются фермерством, рыбалкой, охотой и готовкой вкусных блюд.

Также вместе с трейлером стало известно, что проект выйдет на Nintendo Switch уже этой зимой. Точная дата релиза будет объявлена позже, а пока пользователи могут добавить Palia в свой список желаемого.

Palia - это уникальная ММО-игра, в которой мы сможем наслаждаться спокойной и уютной жизнью в сказочном мире. Игрокам необходимо исследовать разнообразные ландшафты и биомы, от цветочных полей до лесистых холмов и скалистых берегов. К занимательным механикам авторы относят охоту, рыбалку, садоводство и работу над дизайном интерьера. Также мы сможем заводить друзей среди местных жителей, среди которых эльфы, роботы люди и многие другие.