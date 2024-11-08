10 млн йен и наложение ограничений: авторы Palworld раскрыли подробности судебного иска со стороны Nintendo

После того как Nintendo подала иск против студии Pocketpair, создателей Palworld, игровое сообщество активно обсуждает возможные причины претензий. В своём недавнем заявлении Pocketpair раскрыла, что Nintendo обвиняет их в нарушении трёх патентов, каждый из которых касается специфической игровой механики.

Первый патент описывает механизм захвата существ, похожий на использование Poké Ball. Nintendo утверждает, что аналогичная механика в Palworld нарушает их права. Второй патент связан с движением персонажей, особенно в боевых сценариях, где одно существо сталкивается с другим. Третий патент касается системы передвижений персонажей по разным типам местности — от земли до воды и воздуха.

Отметим, что Nintendo подала заявки на эти патенты уже после релиза Palworld в январе, однако использовала правовую стратегию. Этот метод позволяет компании заявлять приоритетные права на основании более ранних патентных заявок. Эксперты утверждают, что Nintendo действует законно, но многие геймеры считают такую стратегию агрессивной попыткой монополизировать элементы геймплея.

Nintendo и The Pokémon Company требуют от Pocketpair совместной компенсации в размере 10 миллионов йен (около 65 тысяч долларов США), а также наложения ограничений на Palworld. В ответ Pocketpair отметила, что им пришлось отвлечься от разработки игры на юридические дела, что не входило в их планы.