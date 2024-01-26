на главную
об игре
Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.2 328 оценок

Автор Gears of War вспомнил, как предлагал Epic Games создать игру в духе Palworld еще много лет назад

butcher69
Новости

Palworld - самая популярная игра на данный момент, которая, несмотря на отсутствие особой оригинальности, демонстрирует рекордные продажи и вызывает бурные споры. Клифф Блезински (Cliff 'CliffyB' Bleszinski), создатель серий Unreal и Gears of War, рассказал, что однажды он представил Epic Games игру, которая была очень похожа, по крайней мере, по концепции, но не была принята.

По его словам, это был средневековый покемон: "Успех Palworld подтверждает потенциальный успех моей идеи, которую в Epic отклонили много лет назад", - написал Блезински, который далее описал его как "средневекового покемона с дракончиками".

В ответ на комментарий, в котором его спросили, почему игра была отклонена, добрый Клифф сказал, что проект так и не был реализован и что, по его замыслу, сначала он должен был выйти на мобильных устройствах.

В настоящее время КлиффиБ занят театральным шоу, своим новым увлечением, и пытается вернуть на рынок Lawbreakers, свой последний онлайновый FPS.

8
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
isoT0Pe

Игра должна была выйти на мобилках? Вот и ответ, почему отклонили эту, так сказать, идею. С такими гениальными идеями пусть и дальше играется в своём театре и не лезет в игропром.

2
Sidiusz

Как удобно он это вспомнил

1
СнопакДоминатор

Я вот кста недавно вспомнил что я был узбеком негром Фрицем собака робот творог аспирин.

0
isoT0Pe

И что? Вот был бы ты кетчупом и майонезом, тогда да, а так плюнуть и растереть.

1
Ivan Dro

Где уверенность, что именно его поделие также выстрелило?

0