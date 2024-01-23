Авторам хитовой Palworld угрожают расправой

Авторы Palworld сообщили о массовых угрозах в свой адрес. Разработчики получают обвинения в плагиате, критику и даже «пожелания смерти».
С большим интересом просматриваю все свои личные сообщения и электронные письма! Однако вы извините меня, если я пропущу угрозы смертью, угрозы компании и крайне диковинные претензии. Менеджер сообщества Pocketpair
Основным поводом для негодования пользователей может быть сходство с «Покемонами». Но генеральный директор Pocketpair Такуро Мизобе заявил, что студия провела юридическую проверку — другие компании не предприняли против нее никаких действий и не потребовали закрыть проект.
Palworld вышла в раннем доступе 19 января 2024 года. Спустя три дня после релиза игры ее тираж превысил четыре млн копий. В отдельном материале мы рассказали, почему Palworld стала такой популярной.
О нет, злой нинтендо бой насрал в интернете, очень страшно, было б, если он мог для начала выйти из дома
Злые покемонщики))
С еб****тых спросу нет!
Всегда найдутся одбитые дегенераты
Надо было написать "собаки лают - караван идёт"
Пусть делают перепись упоротых))))
либералы и чуваки идентифицирующие себя разными предметами реально кому что то могут сделать?
Фанаты - страшная и тупая сила, как красота, только наоборот в данном случае)