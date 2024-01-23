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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.9 169 оценок

Авторам хитовой Palworld угрожают расправой

Simple Jack
Новости

Авторы Palworld сообщили о массовых угрозах в свой адрес. Разработчики получают обвинения в плагиате, критику и даже «пожелания смерти».

С большим интересом просматриваю все свои личные сообщения и электронные письма! Однако вы извините меня, если я пропущу угрозы смертью, угрозы компании и крайне диковинные претензии. Менеджер сообщества Pocketpair

Основным поводом для негодования пользователей может быть сходство с «Покемонами». Но генеральный директор Pocketpair Такуро Мизобе заявил, что студия провела юридическую проверку — другие компании не предприняли против нее никаких действий и не потребовали закрыть проект.

Palworld вышла в раннем доступе 19 января 2024 года. Спустя три дня после релиза игры ее тираж превысил четыре млн копий. В отдельном материале мы рассказали, почему Palworld стала такой популярной.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

О нет, злой нинтендо бой насрал в интернете, очень страшно, было б, если он мог для начала выйти из дома

16
-zotik-

Злые покемонщики))

2
DenisVTR

С еб****тых спросу нет!

2
Zlobin_Evgeny

Всегда найдутся одбитые дегенераты

2
ArtemOZR

Надо было написать "собаки лают - караван идёт"

0
saksnboom

Пусть делают перепись упоротых))))

0
BrieflessZann

либералы и чуваки идентифицирующие себя разными предметами реально кому что то могут сделать?

-2
Fallen Werewolf

Фанаты - страшная и тупая сила, как красота, только наоборот в данном случае)

0