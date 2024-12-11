Авторы Palworld изменили механику призыва существ на фоне судебных разбирательств с Nintendo

Разработчик Palworld, компания Pocket Pair, выпустила обновление v0.3.11, в котором исключена возможность призыва существ с помощью броска Pal Spheres — механики, напоминающей Pokéball. Это произошло на фоне судебного разбирательства с Nintendo и The Pokémon Company, обвиняющих Pocket Pair в нарушении патентного права.

Теперь игроки могут вызывать пойманных существ только рядом с собой, взяв сферу в руку. При этом изменился и интерфейс: прицел отображается только в момент прицеливания. Pocket Pair не объяснила причину изменений, однако они совпали с активной фазой судебного процесса.

В сентябре Nintendo подала иск против Pocket Pair, утверждая, что механика захвата существ в Palworld нарушает три патента, включая бросок предмета для вызова или захвата персонажей. Компания требует запрета на Palworld, штрафа в 10 миллионов иен и дополнительных компенсаций.

Pocket Pair заявила, что продолжит защищать свою позицию. Несмотря на судебные сложности, разработка Palworld продолжается. Игра будет представлена на церемонии The Game Awards на этой неделе. «Вы не захотите это пропустить!» — отметили разработчики в соцсетях.