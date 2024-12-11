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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.4 1 293 оценки

Авторы Palworld изменили механику призыва существ на фоне судебных разбирательств с Nintendo

butcher69
Новости

Разработчик Palworld, компания Pocket Pair, выпустила обновление v0.3.11, в котором исключена возможность призыва существ с помощью броска Pal Spheres — механики, напоминающей Pokéball. Это произошло на фоне судебного разбирательства с Nintendo и The Pokémon Company, обвиняющих Pocket Pair в нарушении патентного права.

"Покемоны вам не шутка": Nintendo подает в суд на разработчиков Palworld

Теперь игроки могут вызывать пойманных существ только рядом с собой, взяв сферу в руку. При этом изменился и интерфейс: прицел отображается только в момент прицеливания. Pocket Pair не объяснила причину изменений, однако они совпали с активной фазой судебного процесса.

В сентябре Nintendo подала иск против Pocket Pair, утверждая, что механика захвата существ в Palworld нарушает три патента, включая бросок предмета для вызова или захвата персонажей. Компания требует запрета на Palworld, штрафа в 10 миллионов иен и дополнительных компенсаций.

10 млн йен и наложение ограничений: авторы Palworld раскрыли подробности судебного иска со стороны Nintendo

Pocket Pair заявила, что продолжит защищать свою позицию. Несмотря на судебные сложности, разработка Palworld продолжается. Игра будет представлена на церемонии The Game Awards на этой неделе. «Вы не захотите это пропустить!» — отметили разработчики в соцсетях.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Samaer

Нинка всё равно найдет до чего докопаться, а то иш ты чего удумали, делать своих покемонов! Ей богу, словно собака на сене..

4
Mr Malfoy

Ох, Nintendo, жадные вы до сумашествия ушлёпки...

2
Retro_Gamer91

Петушары даже даже больше чем

-2