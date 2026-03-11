Авторы Palworld не исключают версию 2.0, но не планируют обновлять игру десятилетиями

Разработчики Palworld из студии Pocketpair рассказали о будущем игры после выхода версии 1.0. По словам главы издательского направления Джона Бакли, команда не собирается прекращать поддержку проекта, однако ожидать десятилетия масштабных обновлений, как в случае с No Man’s Sky, не стоит.

Бакли объяснил, что многие фанаты хотели бы видеть Palworld как игру, которая постоянно растёт и получает крупные апдейты на протяжении многих лет. Однако у проекта есть ограничения — как технические, так и связанные с самим жанром.

Palworld построена на системе линейного прогресса, где игроки постепенно повышают уровни и открывают новый контент. По словам Бакли, такой подход сложно расширять бесконечно: постоянное увеличение уровней и механик со временем приводит к перегруженности игры. Он напомнил, что даже в World of Warcraft разработчикам в своё время пришлось пересматривать систему характеристик, чтобы уменьшить накопившийся масштаб.

При этом версия 1.0 станет важной вехой для проекта, но не финальной. Pocketpair допускает появление Palworld 2.0 — крупного обновления или новой стадии развития игры. Всё будет зависеть от того, сможет ли команда расширять проект так, чтобы он оставался интересным и понятным для игроков.

Ещё одна проблема — доступность для новичков. Уже сейчас в игре около 65 уровней контента, а минимальное прохождение может занять 20–30 часов. Разработчики опасаются, что чрезмерное увеличение объёма сделает игру слишком сложной или утомительной для новых пользователей.

Пока что студия сосредоточена на подготовке версии 1.0 — по словам Бакли, практически вся команда Pocketpair работает именно над этим обновлением. Однако в будущем разработчики не исключают и другие проекты, помимо Palworld.