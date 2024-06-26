Авторы Palworld подтвердили, что Nintendo даже не пыталась засудить их по обвинениям в копировании Покемонов

Метеоритная популярность Palworld заметно снизилась с неприличного пика в 2 миллиона игроков, что вполне естественно для игры, выпущенной в раннем доступе, да и вообще для любой популярной игры. Ни один монарх не правит вечно.
Ранняя критика, направленная на игру, включала в себя идею о том, что Palworld, сочетающая в себе механику сбора существ и игры на выживание, является копией любимой франшизы Pokémon, курируемой, в частности, Nintendo - компанией, имеющей привычку обрушивать юридический молот на эмуляторы, Garry's Mod и, в общем, на обычных людей.
Все это привело к тому, что весь интернет замер в ожидании, поскольку все задавались вопросом, не собирается ли большая корпорация покарать инди-студию из-за слишком похожих моделей персонажей. В конце января компания Pokémon Company выступила с заявлением "мы изучаем этот вопрос".
Теперь, как подтвердилось в интервью игровому изданию GameFile, создатель Palworld Такуро Мизобе заявил, что студия "вообще ничего не слышала... Nintendo и Pokémon Company ничего нам не говорили".
Это не слишком удивительно - в конце концов, Pokémon Company лишь пообещала, что разбирается с этим вопросом, и все дальнейшее было скорее функцией репутации, чем конкретным фактом.
Кроме того, добросовестное использование — важная вещь. Вполне вероятно, что Palworld очень много взял из Покемонов. Но можно даже привести аргумент, что авторы Pokémon сами были пойманы на подобном в свое время. Только посмотрите на эти дизайны первого поколения в сравнении с концепт-артами Dragon Quest:
Palworld в любом случае улучшил свои дизайнерские возможности после релиза и новые существа из ближайших обновлений выглядят довольно привлекательно
Автор поста по моему только проснулся😅 // Неоник Икс