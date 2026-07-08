Авторы Palworld похвастались новым рекордом - в выживач с "покемонами" сыграли больше 40 миллионов человек

Феноменальный успех инди-выживалки Palworld от японской студии Pocketpair продолжает удивлять даже после нескольких лет в раннем доступе. Разработчики с гордостью сообщили о взятии новой, невообразимой высоты — суммарное количество игроков по всему миру официально превысило отметку в 40 миллионов человек.

Это достижение было озвучено в преддверии скорого выхода проекта из стадии раннего доступа, который длился около двух с половиной лет с момента запуска в январе 2024 года. Чтобы отпраздновать это эпохальное событие, Pocketpair выпустила на своем официальном YouTube-канале специальное памятное видео, в котором подвела итоги развития игры.

В ностальгическом ролике создатели вспоминают путь проекта: от первых крупных патчей и интеграции поддержки «Мастерской Steam» до знаковых кроссоверов например, совместной активности с Terraria и появления кроссплея. За время раннего тестирования фауна Палпагоса существенно расширилась — сейчас в игре обитает уже 215 разнообразных видов «Палов», а масштабное обновление 1.0 добавит еще больше существ, совершенно новые локации и радикально пересмотрит ряд базовых геймплейных механик.

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Напомним, что релиз версии 1.0 состоится уже на следующей неделе — 10 июля. Palworld доступна на ПК, а также консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S и Xbox One. Чтобы привлечь еще больше «ловцов покемонов», студия запустила историческую скидку в Steam — до официального запуска игру можно успеть приобрести на 30% дешевле. Напоминаем, что теперь наше пополнение Steam стало еще выгоднее. Теперь мы всегда возвращаем вам 100% комиссии кэшбеком.