Авторы Palworld призвали игроков прекратить требовать механику разрушения и копания ландшафта

Чрезмерные запросы сообщества нередко заходят слишком далеко, однако авторы суперхита Palworld решили жестко очертить рамки возможного. Представители японской компании Pocketpair публично осадили игроков, которые непрерывно забрасывают студию требованиями внедрить в проект терраформирование и свободное изменение рельефа.

Глава издательского направления и коммуникаций студии Джон Бакли во время беседы на выставке Gamescom 2026 с журналистами Gaming World Interviews выразил сожаление о низком уровне понимания принципов геймдева среди геймеров. Больше всего разработчика выводят из себя постоянные предложения добавить в игру возможность рыть тоннели и разрушать поверхность земли.

По словам Бакли, внедрение подобной воксельной механики невозможно реализовать простым патчем. Это фактически потребовало бы создания Palworld 2, поскольку полная переработка ландшафта вынудила бы авторов заново писать сложнейшую систему поиска пути для искусственного интеллекта. Палы и так с трудом ориентируются в пространстве на базах, а переделка навигационных сеток под динамическую землю отняла бы годы изнурительного труда программистов.

Представитель студии прямо обратился к аудитории с призывом умерить аппетиты и заявил, что фанатам следует прекратить просить о копании грунта, так как этого никогда не произойдет. Бакли подчеркнул, что подобная задача попросту невыполнима на архитектурном уровне уже существующего проекта.

Схожие нереалистичные иллюзии питают и те пользователи, которые требуют превратить выживач в подобие космической саги No Man's Sky. Бакли напомнил, что добавление открытого космоса или полноценных подводных миров потребовало бы создания совершенно новых пространств, бесшовных загрузок и как минимум 2 лет разработки, на протяжении которых студия не смогла бы выпускать другие патчи.

Руководство Pocketpair предпочитает трезво оценивать свои силы и концентрироваться на практичных задачах в рамках движка Unreal Engine. Вместо бесконечных и нереализуемых капризов аудитории авторы намерены сосредоточиться на оптимизации открытого мира и углублении базовых механик управления подопечными существами.