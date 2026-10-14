Авторы Palworld рассказали, почему не превратили успешный мир с "покемонами" в новый Fortnite

В Pocketpair объяснили, почему решила развивать вселенную Palworld через выпуск самостоятельных спин-оффов вместо создания единой метавселенной по примеру Fortnite. В интервью изданию MP1st руководитель компании Джон Бакли заявил, что разработчики ставят во главу угла творческую свободу, а не попытку выжать из аудитории максимум прибыли.

После глобального успеха оригинального выживача авторы анонсировали сразу несколько ответвлений, среди которых симулятор фермы Palworld: Palfarm и визуальная новелла Pal♡world! ~More Than Just Pals. Журналисты поинтересовались, почему Pocketpair не пошла по пути Epic Games, которая превратила свой королевский боевик в единую платформу, интегрировав прямо внутрь клиента песочницу LEGO, гонки Rocket Racing и музыкальный фестиваль. По словам Бакли, попытка упаковать все сторонние идеи в одну игру разрушила бы баланс:

Я прекрасно понимаю, почему люди могли ожидать от нас шагов в сторону метавселенной, но для нас важно делать веселые игры по-своему. Возможно, это звучит немного банально, но максимизация выручки любой ценой — это не то, что определяет наши творческие решения.Мы уверены, что отдельным идеям куда лучше живется в виде самостоятельных игр, где механики, баланс и темп прогрессии с нуля выстроены вокруг конкретной концепции. Palfarm — отличный пример. Вместо того чтобы запихивать фермерство в Palworld в виде очередного режима, мы выпускаем отдельную игру, которая получает собственное лицо и свободу развития.

Представитель студии добавил, что не считает стратегию авторов Fortnite ошибочной. По его словам, разным интеллектуальным собственностям подходят разные бизнес-модели, и прямое копирование чужого опыта не всегда идет на пользу бренду.

Бакли подчеркнул, что разработка спин-оффов не отвлекает ресурсы от основной Palworld: флагманский проект по-прежнему остается главным приоритетом Pocketpair, а сопутствующие релизы лишь предлагают поклонникам взглянуть на знакомых палов в совершенно новых игровых жанрах.