Авторы Palworld выпустили исправления для бага, который создавал абсурдно большой файл сохранения

В конце прошлого месяца песочница Palworld с элементами выживания и механикой ручных компаньонов получила первое масштабное обновление. Студия Pocketpair добавила в игру новый остров для исследования, а также ещё больше взаимодействия с Палами и самими Палами. Однако вместе с крупным апдейтом в игру смогли просочиться неприятные баги, один из которых сильно влиял на размер файла сохранения. Свежий хотфикс для Palworld устранил эту проблему.
Многие игроки в последнее время жаловались, что их файлы сохранения стали абсурдно большими по размеру. Чем дольше играли пользователи, тем объёмнее файл становился и мог уже вызывать дополнительные сбои при загрузке последнего сохранения и синхронизации с серверами. В обновлении v0.3.3 авторам удалось найти источник проблемы и устранить его. После апдейта Palworld игрокам нужно повторно сохраниться, чтобы их файлы вернулись к нормальному размеру.
Вместе с устранением бага разработчики также исправили другие незначительные ошибки на ПК и консолях Xbox. Весьма вероятно, что следующее крупное обновление для Palworld состоится уже вместе с запуском игры на PS5.