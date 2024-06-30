Благодаря недавнему обновлению пиковый онлайн Palworld в Steam подскочил в несколько раз

Palworld снова в центре внимания геймеров. Эта необычная игра, смешивающая элементы выживания с ловлей существ в стиле Pokemon, произвела фурор в начале года. Однако после рекордных показателей в январе интерес к ней начал угасать. К июню онлайн в Steam упал до скромных 25-35 тысяч игроков. Казалось, Palworld ждёт судьба многих «игр-однодневок», но недавние события перевернули ситуацию.
27 июня разработчики выпустили масштабное обновление, вдохнувшее новую жизнь в игру. Они добавили долгожданную PvP-арену, где игроки могут испытать свои навыки в сражениях друг с другом. Появился загадочный остров Сакурадзима, населённый новыми видами палов — существ, которых можно ловить и приручать. Любителей исследований порадовала морская крепость на буровой платформе.
Реакция игроков не заставила себя ждать. В день выхода обновления онлайн начал стремительно расти. За считанные дни количество одновременно играющих пользователей взлетело до отметки более 138 000 человек. Такого наплыва игроков Palworld не видел с марта. Конечно, до январских рекордов, когда онлайн превышал миллион игроков, ещё далеко. Но нынешний всплеск популярности показывает, что у Palworld есть потенциал для долгой жизни.
Также вполне вероятно, что успех обновления усилила совпавшая по времени летняя распродажа в Steam. Скидка в 25% сделала игру ещё привлекательнее для новичков и тех, кто раньше сомневался в покупке.
У меня лишь один вопрос когда релиз ?
в 2030) наверно
Да тут как бы разработчики не забросили угру(зная их отношение к предыдущим проектам) а релиза можно и подождать, не в этом году точно, тут у них большие планы)
разрабы молодцы, не опустили рукава, а продолжили работать, собирая обратную связь с игроков и вот вам результат, игра снова на подЪеме)))
Ха. Вспомнилось как многие его хоронили мол через месяц и не вспомнят про эту игру, а там и разрабы быстренько прикроют проект
Игра для дол.ае.ов.