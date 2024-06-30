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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.4 1 179 оценок

Благодаря недавнему обновлению пиковый онлайн Palworld в Steam подскочил в несколько раз

Lunersun
Новости

Palworld снова в центре внимания геймеров. Эта необычная игра, смешивающая элементы выживания с ловлей существ в стиле Pokemon, произвела фурор в начале года. Однако после рекордных показателей в январе интерес к ней начал угасать. К июню онлайн в Steam упал до скромных 25-35 тысяч игроков. Казалось, Palworld ждёт судьба многих «игр-однодневок», но недавние события перевернули ситуацию.

27 июня разработчики выпустили масштабное обновление, вдохнувшее новую жизнь в игру. Они добавили долгожданную PvP-арену, где игроки могут испытать свои навыки в сражениях друг с другом. Появился загадочный остров Сакурадзима, населённый новыми видами палов — существ, которых можно ловить и приручать. Любителей исследований порадовала морская крепость на буровой платформе.

Реакция игроков не заставила себя ждать. В день выхода обновления онлайн начал стремительно расти. За считанные дни количество одновременно играющих пользователей взлетело до отметки более 138 000 человек. Такого наплыва игроков Palworld не видел с марта. Конечно, до январских рекордов, когда онлайн превышал миллион игроков, ещё далеко. Но нынешний всплеск популярности показывает, что у Palworld есть потенциал для долгой жизни.

Также вполне вероятно, что успех обновления усилила совпавшая по времени летняя распродажа в Steam. Скидка в 25% сделала игру ещё привлекательнее для новичков и тех, кто раньше сомневался в покупке.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Egik81

У меня лишь один вопрос когда релиз ?

1
YukusidzaSiyahBayrak

в 2030) наверно

1
Goodvini

Да тут как бы разработчики не забросили угру(зная их отношение к предыдущим проектам) а релиза можно и подождать, не в этом году точно, тут у них большие планы)

0
Kir Laurentis

разрабы молодцы, не опустили рукава, а продолжили работать, собирая обратную связь с игроков и вот вам результат, игра снова на подЪеме)))

1
DenisVTR

Ха. Вспомнилось как многие его хоронили мол через месяц и не вспомнят про эту игру, а там и разрабы быстренько прикроют проект

0
СнопакДоминатор

Игра для дол.ае.ов.

-2