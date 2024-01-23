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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.9 169 оценок

Бывший глава юридической службы Pokemon Company заявил, что Palworld "выглядит как обычный плагиат"

butcher69
Новости

Дэн Макгоуэн, возглавлявший юридическую команду Pokemon с 2008 по 2020 год, рассказал Game File, что Palworld "выглядит как обычный плагиат, который я видел по тысяче раз в год, когда был главным юристом Pokémon. Я просто удивлен, что это зашло так далеко".

Учитывая заинтересованность юридической службы Pokemon в защите франшизы от всех видов нарушений, которые только можно себе представить, мнение Макгоуэна о Palworld, вероятно, не слишком удивительно. Но новая игра также вызвала немало критики со стороны игрового сообщества. В то время как игры по сбору существ, вдохновленные Pokemon, существуют уже много лет и не вызывают особых споров, сходство некоторых дизайнов в Palworld с конкретными аналогами Pokemon вызывает неподдельные вопросы.

В Твиттере есть длинная ветка, в которой разбираются наиболее очевидные сравнения между различными Pals и Pokemon, и вы можете сами оценить, насколько это "сходство". Как минимум, похоже, что Palworld подражает художественному стилю, используемому в серии Pokemon, а некоторые существа действительно имеют схожие черты с известными персонажами.

Со своей стороны, разработчик Palworld компания Pocketpair, похоже, не беспокоится о возможных судебных разбирательствах. Генеральный директор Такуро Мизобе недавно заявил, что игра прошла юридическую проверку и что "у нас нет абсолютно никаких намерений нарушать интеллектуальную собственность других компаний".

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