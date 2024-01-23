Бывший глава юридической службы Pokemon Company заявил, что Palworld "выглядит как обычный плагиат"

Дэн Макгоуэн, возглавлявший юридическую команду Pokemon с 2008 по 2020 год, рассказал Game File, что Palworld "выглядит как обычный плагиат, который я видел по тысяче раз в год, когда был главным юристом Pokémon. Я просто удивлен, что это зашло так далеко".
Учитывая заинтересованность юридической службы Pokemon в защите франшизы от всех видов нарушений, которые только можно себе представить, мнение Макгоуэна о Palworld, вероятно, не слишком удивительно. Но новая игра также вызвала немало критики со стороны игрового сообщества. В то время как игры по сбору существ, вдохновленные Pokemon, существуют уже много лет и не вызывают особых споров, сходство некоторых дизайнов в Palworld с конкретными аналогами Pokemon вызывает неподдельные вопросы.
В Твиттере есть длинная ветка, в которой разбираются наиболее очевидные сравнения между различными Pals и Pokemon, и вы можете сами оценить, насколько это "сходство". Как минимум, похоже, что Palworld подражает художественному стилю, используемому в серии Pokemon, а некоторые существа действительно имеют схожие черты с известными персонажами.
Со своей стороны, разработчик Palworld компания Pocketpair, похоже, не беспокоится о возможных судебных разбирательствах. Генеральный директор Такуро Мизобе недавно заявил, что игра прошла юридическую проверку и что "у нас нет абсолютно никаких намерений нарушать интеллектуальную собственность других компаний".
з-зависть)))