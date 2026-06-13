Дизайнер Palworld хотел бы принудительно обнулить сохранения всех игроков перед релизом версии 1.0, но ему не разрешили

До выхода версии 1.0 сверхпопулярного "выживальщика" Palworld осталось меньше месяца, и разработчики из студии Pocketpair настоятельно советуют игрокам не переносить старые сохранения. Один из ведущих сотрудников студии пошел еще дальше, заявив, что, будь его воля, он бы удалил все старые файлы принудительно.

Джон "Бакки" Бакли, дизайнер Palworld и глава коммуникаций Pocketpair, заявил, что если бы решение зависело только от него, он бы принудительно удалил все старые сохранения игроков перед выходом версии 1.0. По его мнению, это позволило бы каждому получить лучший опыт от обновления, которое кардинально меняет механизмы и структуру игры.

Однако, как отмечает сам разработчик, окончательное решение не за ним. Pocketpair разрешит игрокам сохранить старые файлы - хотя и настоятельно рекомендует начать игру с нуля, чтобы не упустить значительную часть нового контента. Релиз Palworld 1.0 состоится 10 июля.