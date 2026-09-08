Для Palworld вышло обновление с новыми сюжетными миссиями и улучшением строительства

Студия PocketPair выпустила крупное сюжетное обновление для Palworld, дополняющее контент официального релиза. Свежие миссии расширяют историю версии 1.0, которая ранее успешно дебютировала на рынке.

Помимо сюжетного контента, обновление содержит множество геймплейных и технических улучшений. Разработчики скорректировали поведение существ, доработали боевую систему, оптимизировали менеджмент инвентаря и улучшили механику строительства. В частности, полезным нововведением стал полный возврат ресурсов при отмене незавершенных строительных проектов.

В PocketPair также подтвердили, что уже начали производство следующего обновления версии 1.1, которое будет создаваться с упором на отзывы сообщества. Полный список изменений текущего патча опубликован в официальных социальных сетях проекта.

Напомним, что игра представлена на PC, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.