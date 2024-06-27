Для Palworld вышло первое крупное обновление с новыми островами, боссами и Палами

Нашумевшая в начале года выживалка Palworld наконец-то получила свой первый массивный апдейт. Обновление под номером v0.3.1 привносит множество новых и полезных функций для игроков, а также добавляет контент, значительно расширяя привычный игровой мир. Игроки на ПК и Xbox уже могут отправиться исследовать новый остров с уникальными Палами и боссами.
Новое обновление для Palworld включает в себя:
- Новый остров - Сакураджима: Завоевывайте башни, защищенные фракцией "Лунные цветы", и освобождайте прекрасный остров от их контроля. Сакураджима также стала домом для множества новых видов Палов.
- Арена: Новая арена в Высохшей Пустыне, где игроки могут сразиться друг с другом в многопользовательском режиме.
- Крепость - Нефтяная вышка: Боритесь с мощными противниками и добывайте ценные ресурсы, такие как сырая нефть, на контролируемой синдикатом Rayne нефтяной вышке.
- Повышение уровня игрока до 55: Теперь игроки могут достичь 55 уровня, открывая новые технологии и увеличивая лимит бонуса за захват Палов.
- Новый ресурс - Сырая нефть: Извлекайте сырую нефть с помощью нового здания, экстрактора сырой нефти, расположенного в различных точках мира.
- Новый рейд - Блазамут Рю: Самый мощный драконий Пал в игре теперь доступен для сражений.
Также игроков ждет множество других нововведений, включая новые предметы, оружие, косметические аксессуары и улучшения в игровом интерфейсе. Масштабный патч уже доступен для скачивания. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и намекнули, что работают над релизом игры на новых платформах.
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