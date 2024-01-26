Фанаты Palworld пообещали бойкот Nintendo, если компания "навредит" игре

25 января The Pokemon Company выпустила заявление по поводу нашумевшей Palworld. Компания пообещала провести расследование, чтобы установить или опровергнуть факт плагиата и других нарушений.
На эту новость отреагировали поклонники симулятора выживания на Reddit. Они пообещали бойкотировать все игры Nintendo, если японская компания каким-либо образом навредит создателям Palworld.
Однако не все реддиторы (среди которых немало поклонников серии Pokemon) верят в то, что Nintendo действительно сможет привлечь разработчиков к ответственности.
«Они ничего не смогут сделать. Я фанат покемонов и могу признать, что Palworld лучше, чем любая игра про покемонов, вышедшая за последнее десятилетие», — DragapultOnSpeed.
«Расслабьтесь. Если бы они захотели, они бы сделали это в тот день, когда Palworld стал популярным», — BaronGamer.
«Не стоит беспокоиться. Эта игра больше похожа на Ark, чем на «Покемонов». Игры про покемонов далеко не единственные, в которых можно приручать других существ», — soccerjonesy.
Palworld — кооперативный симулятор выживания, который вышел в Steam 19 января 2024 года. В нем геймерам необходимо исследовать мир, выполнять задания, добывать ресурсы и строить здания при помощи Палов, необычных существ. Игра быстро обрела популярность, за шесть дней тираж новинки превысил 8 млн копий.
Правильно. Нинтендо совсем охренели, лучше бы сами норм игры выпускали. Но нее, "если мы будем выпускать игры на другие платформы, кроме нашей, мы перестанем быть нинтендо, потеряем свою идентичность" - с такими формулировками вам только в аду гореть. Пипл хочет игру про покемонов на ПК, но их нет, за столько лет существования франшизы ни одной игры на ПК или PS. Люди просто оголодали, и Palworld для них как манна небесная, глоток свежего воздуха. Я и сам не задумываясь купил игру, мне норм, прикольная песочница. Так что красные пусть сосут бибу или идут пилить норм игры.
Покемоны сражаются с покемонами? Логично.)
Просто Palworld по геймплею вообще не покемоны.
Нинтендо их бойкоты по боку.