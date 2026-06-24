Фанаты Palworld в полном экстазе от нового пала, который пародирует самый известный мем из Animal Crossing

В преддверии скорого выхода масштабного обновления 1.0 запланированного следующий месяц, разработчики выживалки Palworld из студии Pocketpair активно подогревают интерес аудитории к новому контенту. Студия дразнит фанатов порциями роликов с невиданными ранее монстрами, однако одному из существ удалось привлечь внимание геймерского комьюнити по весьма специфичной и откровенной причине.

Новая звезда Palworld — гуманоидная антропоморфная египетская кошка-пал по имени Сехмет. Она вызвала бурную реакцию, как только впервые появилась в небольшой клипе на официальных социальных сетях игры. В ролике Сехмет скромно добывает руду киркой, после чего начинает кокетливо танцевать. На этом разработчики не остановились и практически сразу загрузили еще один ролик с танцем Сехмет, где она повторяет всем известные плавные, гипнотические движения из того самого легендарного "видеоролика".

Игроки и фанаты тут же уловили отсылку. Изящный кошачий танец — это практически прямая отсылка к крайне знаменитому вирусному видео, на котором в схожем ключе и антураже двигалась кошка Анка из Animal Crossing: New Horizons под вирусный египетский музыкальный трек.

Комментаторы в интернете моментально подхватили провокационную отсылку разработчиков, прогнозируя Сехмет участь главного источника контента с рейтингом 18+ для будущей Palworld:

- Этой девчонке грозит оказаться в центре левд-артов еще сильнее и больше, чем это в свое время произошло с бедной Анкой.

- Авторы Palworld ТОЧНО понимают и знают, что именно они сейчас наделали и какую аудиторию приманиваю.

- Ради моего ментального спокойствия... пожалуй, я просто не стану открывать остальные реплаи в треде.

Погрузится в мир милых монстров теперь в официально релизном клиенте можно будет через несколько недель — апдейт Palworld 1.0 стартует на всех поддерживаемых платформах уже 10 июля 2026 года.