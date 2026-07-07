Game Pass во второй половине июля получит Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, релиз Palworld 1.0 и ещё десятки новинок

Microsoft раскрыла вторую волну июльских обновлений каталога Game Pass. До конца месяца подписчиков сервиса ждёт сразу несколько крупных релизов, среди которых Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, The Planet Crafter и долгожданный выход Palworld из раннего доступа. Одновременно компания напомнила, что часть игр уже вскоре покинет библиотеку.

Уже сегодня подписчикам стал доступен сюжетный экшен Winds of Arcana: Ruination. Затем, 9 июля, в сервис добавят Gears of War: Reloaded — обновлённую версию первой части культовой серии, полностью адаптированную для современных платформ и включающую весь дополнительный контент оригинального релиза. В тот же день выйдет аркадный шутер Tamashika.

Во второй половине месяца каталог продолжит активно пополняться. Среди наиболее заметных новинок — Ascend to ZERO, симулятор боулинга PBA Pro Bowling 2026, кооперативный платформер FixForce, карточный roguelike Fogpiercer, а также The Planet Crafter, где игрокам предстоит терраформировать необитаемую планету в одиночку или вместе с друзьями.

Одним из главных событий станет появление 21 июля Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 — полностью переработанного сборника первых двух частей знаменитой серии. Игроков ждут обновлённая графика, классические уровни, профессиональные скейтбордисты и знакомая система трюков, дополненная современными улучшениями.

Отдельного внимания заслуживает Palworld. Уже 10 июля игра получит обновление 1.0 и официально выйдет из раннего доступа. Разработчики обещают новые территории, персонажей и дополнительный контент, который станет доступен одновременно с полноценным релизом.

Вместе с пополнением библиотеки Microsoft традиционно обновляет и список проектов, покидающих сервис. Уже 15 июля из каталога исчезнут Dungeons of Hinterberg, PowerWash Simulator, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Stellaris, Golf With Your Friends, EA Sports FC 24 и ещё несколько игр.

Таким образом, июль становится одним из самых насыщенных месяцев для подписчиков Game Pass. Microsoft делает ставку сразу на несколько громких релизов, сочетая известные франшизы, независимые проекты и долгожданные обновления, хотя за это, как обычно, придётся расплатиться прощанием с частью уже привычной библиотеки.