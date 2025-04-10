Генеральный директор студии-разработчика Palworld не намерен допускать поглощение своей компании

Генеральный директор студии Pocketpair, разработчика популярной игры Palworld, Такуро Мизобе, не намерен допускать поглощение своей компании. Об этом сообщил директор по коммуникациям Джон Бакли в интервью с IGN. Бакли утверждает, что Мизобе всегда был привержен идее независимости студии и «никогда не допустит», чтобы её поглотила большая корпорация.

Генеральный директор компании ценит свою свободу и не любит, когда кто-то диктует ему, что делать. По словам Бакли, если и случится продажа компании, это может произойти только после того, как Мизобе решит уйти на пенсию, но, по его мнению, это вряд ли произойдёт в ближайшее время.

Заявления Бакли противоречат словам самого Мизобе, который в марте 2024 года отметил, что студия будет открыта к предложениям о партнерствах или поглощении, если это будет выгодно для компании. Несмотря на это, Бакли не видит в этом угрозы в ближайшее время. По его словам, Palworld и другие проекты студии продолжают развиваться, и компания занята развитием своих интеллектуальных свойств, включая создание совместного предприятия с Sony Music Entertainment и Aniplex.

Совместное предприятие, названное Palworld Entertainment Inc., нацелено на развитие IP Palworld, включая глобальный мерчендайзинг и лицензирование. Это сотрудничество подтверждает, что студия активно работает над расширением возможностей своего основного проекта.

Кроме того, Бакли сообщил, что студия рассматривает возможность выпуска Palworld на новой консоли Nintendo Switch 2. Однако они ждут подробностей о характеристиках устройства, прежде чем принять окончательное решение. Студия также провела оптимизацию для Steam Deck, и, по словам Бакли, очень довольна результатами. Это позволяет им надеяться на расширение выпуска игры на другие портативные устройства.

Не ограничиваясь только работой над Palworld, Pocketpair также занимается разработкой новой игры совместно с Surgent Studios. Игра, которая пока не имеет названия, обещает быть короткой и необычной, с элементами хоррора.

Судя по заявлению Бакли, Pocketpair не собирается сдавать позиции и продолжает активно развивать как текущие проекты, так и планирует новые.