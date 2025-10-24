Глава издательства Palworld высмеял ИИ-игры: "Если думаете, что это будущее - вы просто верите в сказки"

Руководитель издательского подразделения Palworld Джон “Bucky” Бакли продолжает активно высказываться против использования искусственного интеллекта в разработке игр. Несмотря на то, что сама Palworld ранее сталкивалась с обвинениями в применении ИИ, Бакли открыто заявляет, что не верит в успех полностью сгенерированных нейросетью игр.

Комментируя видео, демонстрирующее шутер, созданный при помощи ИИ, Бакли написал:

«Я не понимаю, для кого это делается. Любой, кто хоть раз играл в игру, понимает, насколько это ерунда. Кому это нужно? Родителям, которые хотят интерактивное кино?»

Он подчеркнул, что индустрия не получит ничего ценного от подобных экспериментов:

«Если вы думаете, что за этим будущее — вы просто верите в сказки. Настоящие игры вроде Megabonk будут превосходить это ещё десятилетиями».

Ранее Бакли уже заявлял, что его издательская компания не планирует сотрудничать с разработчиками, делающими ставку на ИИ, называя такие проекты «пустыми и бездушными».