Глава издательства Palworld высмеял ИИ-игры: "Если думаете, что это будущее - вы просто верите в сказки"

Руководитель издательского подразделения Palworld Джон “Bucky” Бакли продолжает активно высказываться против использования искусственного интеллекта в разработке игр. Несмотря на то, что сама Palworld ранее сталкивалась с обвинениями в применении ИИ, Бакли открыто заявляет, что не верит в успех полностью сгенерированных нейросетью игр.
Комментируя видео, демонстрирующее шутер, созданный при помощи ИИ, Бакли написал:
«Я не понимаю, для кого это делается. Любой, кто хоть раз играл в игру, понимает, насколько это ерунда. Кому это нужно? Родителям, которые хотят интерактивное кино?»
Он подчеркнул, что индустрия не получит ничего ценного от подобных экспериментов:
«Если вы думаете, что за этим будущее — вы просто верите в сказки. Настоящие игры вроде Megabonk будут превосходить это ещё десятилетиями».
Ранее Бакли уже заявлял, что его издательская компания не планирует сотрудничать с разработчиками, делающими ставку на ИИ, называя такие проекты «пустыми и бездушными».
Я думал он скажет - ...что это будущее - вы просто идиоты
хм, но вот эти пердящие петы, по сути и есть или воровство идей, или придумка ИИ, то есть челу бы рот не разевать. Что он стащил идеи покемонов, что придумал бы ИИ, особо роли не играет.
Издатель игры про ворованных покемонов с автоматами вещает про бездушность. Сам проект выглядит как результат работы нейросети с промптом сделай как у Nintendo только добавь пушки и рабский труд. Просто эту нейросеть заменили стажёрами. Теперь руководитель боится что настоящий ИИ будет генерить таких же кадавратов бесплатно и его конвейер по копированию ассетов станет нерентабельным.
Он еще ИИ фильмы не видел. Вот где кринж и криповость.
Если бы за этим не было будущего, этой пародии на покемонов не было бы.