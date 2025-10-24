ЧАТ ИГРЫ
Palworld 19.01.2024
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.5 1 577 оценок

Глава издательства Palworld высмеял ИИ-игры: "Если думаете, что это будущее - вы просто верите в сказки"

IKarasik IKarasik

Руководитель издательского подразделения Palworld Джон “Bucky” Бакли продолжает активно высказываться против использования искусственного интеллекта в разработке игр. Несмотря на то, что сама Palworld ранее сталкивалась с обвинениями в применении ИИ, Бакли открыто заявляет, что не верит в успех полностью сгенерированных нейросетью игр.

Комментируя видео, демонстрирующее шутер, созданный при помощи ИИ, Бакли написал:

«Я не понимаю, для кого это делается. Любой, кто хоть раз играл в игру, понимает, насколько это ерунда. Кому это нужно? Родителям, которые хотят интерактивное кино?»

Он подчеркнул, что индустрия не получит ничего ценного от подобных экспериментов:

«Если вы думаете, что за этим будущее — вы просто верите в сказки. Настоящие игры вроде Megabonk будут превосходить это ещё десятилетиями».

Ранее Бакли уже заявлял, что его издательская компания не планирует сотрудничать с разработчиками, делающими ставку на ИИ, называя такие проекты «пустыми и бездушными».

7
5
Комментарии:  5
Neko-Aheron

Я думал он скажет - ...что это будущее - вы просто идиоты

4
Rebecca Allbrook

хм, но вот эти пердящие петы, по сути и есть или воровство идей, или придумка ИИ, то есть челу бы рот не разевать. Что он стащил идеи покемонов, что придумал бы ИИ, особо роли не играет.

1
Gridon

Издатель игры про ворованных покемонов с автоматами вещает про бездушность. Сам проект выглядит как результат работы нейросети с промптом сделай как у Nintendo только добавь пушки и рабский труд. Просто эту нейросеть заменили стажёрами. Теперь руководитель боится что настоящий ИИ будет генерить таких же кадавратов бесплатно и его конвейер по копированию ассетов станет нерентабельным.

1
Raphtallia

Он еще ИИ фильмы не видел. Вот где кринж и криповость.

OSTTDK

Если бы за этим не было будущего, этой пародии на покемонов не было бы.