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Palworld 19.01.2024
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.5 1 673 оценки

Глава Pocketpair уточнил, что анонс Palworld Side by Side - это всего лишь обновление 1.1, а не сиквел или спин-офф

KoRnEr KoRnEr

На этой неделе Palworld анонсировала «Side by Side». Название и загадочный ключевой арт вызвали у некоторых игроков мысли о полноценном продолжении или ответвлении, поэтому Джон «Баки» Бакли решил внести ясность в Twitter:

«Кстати, Palworld Side by Side — это версия 1.1. Мне казалось, это было довольно очевидно, но, похоже, многие подумали, что это анонс новой игры. В любом случае… это обновление. Для Palworld. Версия 1.1».

Таким образом, ожидания вроде «Palworld 2 с изменением ландшафта и подводными биомами» (как в одном шутливом ответе) не оправдаются.

Разработчики Palworld не хотят добавлять сотни новых Палов ради количества - каждому нужна своя особенность

Хотя подробностей пока мало, но Баки отметил, что разработчики «пока не готовы начинать давать тизеры». При этом он раскрыл одну деталь: «1.1 — это не масштабное обновление», но «мы думаем, что игроки будут им вполне довольны».

Palworld получит крупное обновление Side by Side этой зимой - Pocketpair также раскрыла любимых Палов игроков

Точный список изменений не раскрывается. Одно можно исключить: в Side by Side не будет «100 новых друзей». Баки подчеркнул, что Pocketpair «стараются добавлять друзей осмысленным образом». В крупном патче 1.0 несколько месяцев назад появилось 72 новых пала, так что в 1.1, вероятно, не стоит ждать множества новых существ — если они вообще будут.

Что изменилось в Palworld 1.0? 72 новых Пала, автобег, бесконечные турели и хардкорные рейды

Обновление Palworld Side by Side запланировано на зиму 2026 года.

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