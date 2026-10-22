Глава Pocketpair уточнил, что анонс Palworld Side by Side - это всего лишь обновление 1.1, а не сиквел или спин-офф

На этой неделе Palworld анонсировала «Side by Side». Название и загадочный ключевой арт вызвали у некоторых игроков мысли о полноценном продолжении или ответвлении, поэтому Джон «Баки» Бакли решил внести ясность в Twitter:

«Кстати, Palworld Side by Side — это версия 1.1. Мне казалось, это было довольно очевидно, но, похоже, многие подумали, что это анонс новой игры. В любом случае… это обновление. Для Palworld. Версия 1.1».

Таким образом, ожидания вроде «Palworld 2 с изменением ландшафта и подводными биомами» (как в одном шутливом ответе) не оправдаются.

Хотя подробностей пока мало, но Баки отметил, что разработчики «пока не готовы начинать давать тизеры». При этом он раскрыл одну деталь: «1.1 — это не масштабное обновление», но «мы думаем, что игроки будут им вполне довольны».

Точный список изменений не раскрывается. Одно можно исключить: в Side by Side не будет «100 новых друзей». Баки подчеркнул, что Pocketpair «стараются добавлять друзей осмысленным образом». В крупном патче 1.0 несколько месяцев назад появилось 72 новых пала, так что в 1.1, вероятно, не стоит ждать множества новых существ — если они вообще будут.

Обновление Palworld Side by Side запланировано на зиму 2026 года.